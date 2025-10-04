„Lifehack”: cum să te întorci din secolul XXI în URSS?

Un text ironic, devenit viral pe rețelele sociale, descrie cu umor și sarcasm „rețeta” prin care oricine ar putea retrăi atmosfera Uniunii Sovietice. În zece pași simpli, autorul arată cum ar arăta viața de zi cu zi pentru cei care idealizează perioada sovietică fără să o fi trăit vreodată.

Textul începe cu ideea că revenirea în URSS se poate face „destul de simplu”. Primul pas: angajarea într-un institut muribund sau la o fabrică, pentru a simți direct atmosfera de stagnare.

Apoi, pentru autenticitate, internetul și telefoanele mobile trebuie închise, iar televizorul să rămână doar pe „Primul canal” din Federația Rusă. „Hârtia igienică se înlocuiește cu ziare”, continuă ironic autorul, amintind de lipsurile cronice din perioada sovietică.

Lista „delicateselor” din acea vreme este la fel de sugestivă: pâine, lapte, conserve cu alge marine, câteva felii de salam „doctorskaia”, brânză topită, paste, ceai ieftin și, desigur, o sticlă de vodcă slabă. Fructele, adaugă autorul, erau aproape inexistente, cu excepția mandarinelor de Anul Nou.

Pentru o experiență completă, înaintea oricărei cumpărături ar trebui să stai la coadă de la 20 de minute până la două ore, iar pentru transport să folosești doar autobuze arhipline.

Nici partea auto nu este uitată: „Dacă există posibilitatea, cumpărați o mașină „Jiguli” sau un „Moscvici-412” și reparați-l toată viața în garaj”.

Îmbrăcămintea? „Doar ieftină, de producție locală, de proastă calitate”, cu pantofi care se udă mereu. La dentist – fără anestezie, iar la policlinică, în așteptare la cozi interminabile, cu mici „atenții” pentru medici.

Cenzura totală – pentru un efect complet, nu ai voie să spui nimic critic la adresa conducerii. Înlocuiește conversațiile de pe Facebook cu șoapte în bucătărie, cu perdelele trase și radioul dat mai tare, ca să nu audă vecinii.

Alegeri „libere” – când mergi la vot, gândește-te că ai pe buletin doar un singur candidat. Pui ștampila și pleci acasă, pentru că oricum totul e decis dinainte.

Limba română, interzisă în public – pentru cei care vor să trăiască „ca pe vremuri”, folosiți româna doar acasă, în șoaptă. În școală, la serviciu și pe documente, obligatoriu limba rusă, iar identitatea trebuie ascunsă sub „unitatea poporului sovietic”.

Frica permanentă – completează atmosfera cu o teamă difuză că oricine îți poate fi turnător: vecinul, colegul, chiar și un prieten. O singură glumă despre conducere putea însemna pierderea locului de muncă sau chiar dosar penal.

Și peste toate, accentul cade pe starea sufletească: o combinație de monotonie, lipsă de perspectivă și o „stabilitate” sufocantă. „Dacă reușiți să reproduceți toate acestea, veți avea o experiență aproape completă a vieții în URSS”, se încheie mesajul.

Textul se adresează mai ales tinerilor care idealizează trecutul sovietic fără să îl fi cunoscut. „Le recomand să organizeze astfel de experimente de câteva ori pe an”, spune autorul ironic, subliniind cât de mare e distanța dintre mitul „epocii de aur” și realitatea de zi cu zi din URSS.