Amenințări cu cuțitul și pătrundere ilegală într-o gospodărie din raionul Soroca

Un bărbat din raionului Soroca a pătruns ilegal în curtea unei familii. În urma unui conflict verbal, acesta ar fi scos un cuțit și l-ar fi îndreptat spre proprietarul gospodăriei, acțiuni percepute de victimă drept un pericol real pentru viață și integritate fizică.

Martorii audiați au confirmat că bărbatul se afla sub influența alcoolului, avea un comportament agresiv și a refuzat să părăsească proprietatea, în pofida solicitărilor repetate ale gazdelor. Membrii familiei au intervenit pentru aplanarea situației și au anunțat intenția de a apela la poliție, moment în care agresorul a părăsit gospodăria.

Cazul a fost documentat de organele de drept, iar obiectul folosit la amenințare a fost ridicat și anexat la dosar ca probă materială. La stabilirea pedepsei, judecătorii au ținut cont de recunoașterea vinovăției, dar și de antecedentele acestuia, aplicând o sancțiune sub formă de 180 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.


