Nu mai târziu de 31 mai 2026 vom avea un permis de conducere modernizat, dar schimbarea nu va afecta documentele aflate deja în circulație

La ședința de astăzi a cabinetului de minisștri a fost aprobat un nou model de permis de conducere,  care  va fi pus în circulație după finalizarea condițiilor tehnice de producere, dar nu mai târziu de 31 mai 2026.

Noul model va include elemente suplimentare de securitate, menite să reducă riscul de falsificare, precum și un cod QR, care va permite verificarea rapidă a autenticității și a datelor prin intermediul portalului guvernamental. Important este că, schimbarea nu va afecta documentele aflate deja în circulație.

Permis de conducere de model 2025:

Foto: gov.md


