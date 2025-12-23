„Balul Poveștilor” – magia sărbătorilor de iarnă pe scena din Drochia

Școala de Muzică din orașul Drochia continuă să demonstreze că are cu ce se mândri. Copiii talentați, ghidați cu dedicare de profesori și susținuți de părinți, obțin rezultate frumoase și confirmă, prin fiecare apariție scenică, valoarea muncii depuse.

În ajunul Sărbătorilor de iarnă – Crăciunul și Anul Nou – instituția a găzduit concertul extraordinar „Balul Poveștilor”, un eveniment deosebit, organizat de doamna Зоя Петрова. Atmosfera de sărbătoare, muzica și emoția au transformat seara într-un adevărat regal artistic.

1 de 4

Un moment special i-a aparținut elevei Postovan Valeria, care a strălucit pe scenă și a cucerit publicul prin talentul și curajul său. Tânăra artistă a demonstrat că munca, pasiunea și încrederea în sine sunt cheia succesului.

Felicitări tuturor copiilor, profesorilor și părinților pentru implicare și rezultate!

https://www.facebook.com/reel/1903032390304979/