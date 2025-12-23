Concert de colinde la Școala de Muzică pentru Copii: „Vestim Nașterea Domnului”

De către
OdN
-
0
11

Elevii Școlii de Muzică pentru Copii îi invită pe iubitorii de frumos la un concert de colinde, organizat în ajunul Crăciunului, sub genericul „Vestim Nașterea Domnului”. Evenimentul va avea loc pe 24 decembrie 2025, cu începere de la ora 15:00, în sala de concerte a Școlii de Muzică pentru Copii.

Concertul este coordonat de profesorii Cucereavîi Rodica și Cucereavîi Viorel, iar maeștri de concert sunt Petrova Z., Tcaci S. și Pîslaruc I..

Publicul va avea parte de o seară dedicată muzicii și rafinamentului artistic, în care elevii vor interpreta un program ales cu grijă, ce include lucrări dintr-un repertoriu variat, specific sărbătorilor de iarnă.

Organizatorii îi așteaptă cu drag pe toți cei care doresc să întâmpine Nașterea Domnului prin colind, armonie și emoție.


  • ETICHETE
  • EC
Articolul precedentLiceul Teoretic „Petru Rareș” găzduiește Festivalul Tradițiilor de Iarnă / GALERIE FOTO
Articolul următor„Balul Poveștilor” – magia sărbătorilor de iarnă pe scena din Drochia
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.