Concert de colinde la Școala de Muzică pentru Copii: „Vestim Nașterea Domnului”

Elevii Școlii de Muzică pentru Copii îi invită pe iubitorii de frumos la un concert de colinde, organizat în ajunul Crăciunului, sub genericul „Vestim Nașterea Domnului”. Evenimentul va avea loc pe 24 decembrie 2025, cu începere de la ora 15:00, în sala de concerte a Școlii de Muzică pentru Copii.

Concertul este coordonat de profesorii Cucereavîi Rodica și Cucereavîi Viorel, iar maeștri de concert sunt Petrova Z., Tcaci S. și Pîslaruc I..

Publicul va avea parte de o seară dedicată muzicii și rafinamentului artistic, în care elevii vor interpreta un program ales cu grijă, ce include lucrări dintr-un repertoriu variat, specific sărbătorilor de iarnă.

Organizatorii îi așteaptă cu drag pe toți cei care doresc să întâmpine Nașterea Domnului prin colind, armonie și emoție.