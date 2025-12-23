Reguli stricte pentru alegerea alimentelor – atenție la cumpărăturile de sărbători

Sărbătorile de iarnă sunt despre bucuria de a fi împreună cu cei dragi, despre mese îmbelșugate și emoții frumoase. Pentru ca această experiență să rămână una plăcută, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în sprijinul cetățenilor cu un șir de recomandări esențiale pentru alegerea corectă a produselor alimentare de sărbători.

Recomandările experților ANSA se referă la mai multe categorii de alimente, din lista preferințelor consumatorilor:

Să procure produse alimentare exclusiv din locuri autorizate, dotate cu echipamente frigorifice și supuse expertizei sanitar-veterinare

!!! Spuneți „NU” comerțului din surse tenebre. Evitați comerțul stradal sau din portbagajele mașinilor. Chiar dacă prețul pare atractiv, acești comercianți nu pot garanta condiții optime de igienă și nu eliberează bon de casă, singurul document care permite justificarea tranzacției în cazul unui produs neconform.

Să exameneze minuțios produsele

– Carnea proaspătă: Trebuie să fie elastică, de o culoare de la roz pal la roșu închis, fără suprafețe lipicioase sau miros neplăcut.

ATENȚIE! Căutați întotdeauna marca de sănătate (ștampila ovală), de pe carcase, garanția că produsul a fost supus controlului sanitar-veterinar ANSA

– Ouăle: Coaja trebuie să fie curată, mată, integră și fără pete. Citiți cu atenție data durabilității minimale.

– Produsele lactate: Verificați cu atenție eticheta produselor. Dacă produsele lactate conțin grăsimi vegetale adăugate sau alergeni, comercianții sunt obligați să ofere aceste detalii;

– Peștele : Peștele viu trebuie să aibă semne de vitalitate, tegumentul de culoare vie, cu pigment lucios, ochii ieșiți la suprafață, cu pupila neagră, strălucitoare, iar corneea perfect transparentă, branhiile de culoarea roșie-deschisă, cu lamele strălucitoare, bine diferențiate, fără miros și mucozități, solzii lucioși, cu o cantitate redusă de mucus, musculatura elastică, cu o suprafață netedă, fixată bine pe oase.

– Produsele de patiserie. Pentru produsele ambalate din fabrică, consumatorii trebuie să verifice cu atenție eticheta, care trebuie să fie vizibilă, lizibilă și să nu fie acoperită de alte inscripții. Elementele cheie de urmărit sunt:

Termenul de valabilitate: Stabilit de producător, acesta este crucial, mai ales pentru prăjiturile cu cremă, care au o durată de viață scurtă.Ingredientele: Acordați atenție prezenței grăsimilor vegetale în locul celor de origine animală (unt, frișcă). Unitățile sunt obligate să informeze clar dacă produsul conține substituenți ai laptelui.

Să verifice prețul la raft. Verificați întotdeauna concordanța între prețul afișat și cel de pe bonul de casă. Să evite risipa alimentară prin câțiva pași responsabili:

– Planificare riguroasă: Mergeți la cumpărături cu o listă pregătită și planificați meniul zilnic;

– Depozitare corectă: Utilizați caserole și congelarea pentru surplusul de mâncare gătită;

– Cumpărături inteligente: Achiziționați produse la reducere sau aproape de termenul de expirare doar dacă intenționați să le consumați imediat.

IMPORTANT! Dacă organizați evenimente în restaurante sau unități de alimentație publică, rețineți că este interzisă utilizarea produselor preparate acasă. Siguranța alimentară într-un cadru public depinde exclusiv de trasabilitatea ingredientelor autorizate.

DE REȚINUT! Operatorii din domeniul alimentar vor asigura produsele, obligatoriu, cu certificate care confirmă calitatea lor, țara de origine a materiei prime și termenul de valabilitate. Fiecare consumator este în drept să solicite actele menționate de la operatorii sau vânzătorii din cadrul unităților comerciale.

Cu eforturi minime și o atenție sporită putem să ne bucurăm de gustul tradiției în deplină siguranță.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă urează sărbători fericite!