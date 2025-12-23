Un caz de gripă sezonieră în raionul Soroca, în perioada 15 – 21 decembrie. Recomandările medicilor.

Foto: pixabay.com

Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 15 – 21 decembrie curent, au fost înregistrate 2488 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, în creștere cu 6% față de săptămâna precedentă.

În acestă perioadă, au fost înregistrate 101 cazuri de gripă sezonieră: 78 de cazuri în mun. Chișinău, 5 – în Strășeni, 4 – în Râșcani, 3 – în Ialoveni și Orhei, câte 2 cazuri în Bălți, Fălești și Soroca, câte un caz în Ocnița și Rezina. În rândul copiilor de 0-14 ani, au fost raportate 71 de cazuri, transmite ansp.md

Totodată, au fost înregistrate 7 cazuri de COVID-19, atestându-se o descreștere cu 61% comparativ cu săptămâna precedentă a acesteia. În rândul copiilor de 0-14 ani, au fost raportate 3 cazuri.

De la începutul perioadei de monitorizare (29.09.2025 – 21.12.2025), au fost înregistrate 212 cazuri de gripă, 21937 de cazuri de IACRS și 238 de cazuri de COVID-19.

În contextul creșterii numărului de cazuri de infecții respiratorii la nivel internațional și național, apropierea Sărbătorilor de iarnă, asociată cu creșterea semnificativă a mobilității populației și a numărului de persoane care revin din străinătate, precum și riscul sporit de transmitere a infecțiilor respiratorii acute, specialiștii ANSP recomandă în continuare respectarea măsurilor de protecție:

  • păstrarea distanței sociale,
  • evitarea locurilor aglomerate;
  • spălarea regulată a mâinilor cu apă și săpun;
  • respectarea igienei tusei și a strănutului (acoperirea nasului și gurii cu un șervețel sau folosirea plicii cotului în timpul tusei și strănutului);
  • respectarea măsurilor sanitare la locul de trai, la locul de muncă, de educație și învățământ, cu aerisirea spațiilor închise;
  • adresarea la medicul de familie la apariția primelor simptome ale infecției respiratorii;
  • purtarea măștilor în instituțiile medicale;
  • menținerea unui stil de viață sănătos, care să includă o alimentație bogată în legume și fructe, odihnă adecvată și exerciții fizice regulate.

