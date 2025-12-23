162 de luptători, componenți ai 11 echipe au participat la Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Petrișin Mihail”

Recent, sala de lupte a Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din Soroca a găzduit Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Petrișin Mihail”, ediția 2025. La competiție au participat 11 echipe, care au întrunit 162 de tineri luptători.

Printre participanți s-au numărat CS „LIDER” Vinița, Ucraina, CS „BOTOȘANI” România, Academia de lupte „GHIDION” Suceava, România, ȘS a RO Chișinău, ȘS de lupte din Tiraspol, selecționata s. Buțeni, Hîncești, LPS „BUIUCANI” Chișinău, LRPS din Chișinău, ȘS Florești, ȘS Dubăsarii Vechi și gazda Turneului – Școala Sportivă pentru Copii și Juniori din municipiul Soroca.


