Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile în statele spațiului Schengen

Comisia Europeană a adoptat cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize, iar cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile în statele spațiului Schengen.

Vă reamintim că, de 11 ani cetățenii republicii Moldova pot călători fără vize în Uniunea Europeană și spațiul Schenghen. În această perioadă, 2 668 615 de moldoveni au beneficiat de regimul liberalizat de vize, călătorind în Uniunea Europeană de 18 279 446 de ori. Numărul total de traversări a frontierei Republicii Moldova cu Uniunea Europeană a fost de 36 290 266, cu 18 279 446 ieșiri și 18 010 820 intrări.


