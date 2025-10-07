Ziua Profesorului sărbătorită la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca / VIDEO

Recent, în incinta Liceului Teoretic „Constantin Stere” din Soroca a avut loc festivitatea dedicată Zilei Profesorului. Evenimentul a adunat elevi și profesori într-o atmosferă de sărbătoare, unde respectul și recunoștința pentru munca dascălilor au fost în prim-plan.

Programul artistic pregătit de elevi a fost plin de emoție și recunoștință. Poeziile, cântecele și mesajele adresate profesorilor au adus zâmbete, dar și lacrimi de bucurie pe chipurile dascălilor. Fiecare moment a fost gândit ca o mulțumire sinceră pentru munca depusă în sălile de clasă și pentru răbdarea cu care aceștia își îndrumă discipolii.

Atmosfera a fost una caldă, plină de respect și apreciere. Elevii au transmis prin aplauze și cuvinte simple recunoștința lor pentru cei care, dincolo de manuale, le oferă lecții de viață și îi învață să devină oameni adevărați.