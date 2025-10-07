Soroceanul Vitalie Damașcan a marcat al doilea gol pentru formația la care este legitimat, Zrinjski / VIDEO

După ce Vitalie Damașcan a marcat un gol în grupele din Conference League, contra echipei Lincoln din Gibraltar (5:0), a venit timpul ca soroceanul nostru să-și înscrie numele în lista marcatorilor și în meciurile de campionatul bosniac.

Astfel, reușita sa din minutul 90+2 a ajutat echipa sa să evite înfrângerea contra formației FK Sarajevo, care s-a încheiat cu scorul 1:1. de altfel, uucătorul în vârstă de 26 de ani a început meciul pe banca de rezerve și și-a făcut apariția în teren în minutul 83.

 

 Sursă: moldfootball.com

