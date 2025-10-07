Tinerii de la Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca au discutat despre egalitatea de gen și accesul la justiție

La Liceul Teoretic „Constantin Stere” din Soroca a avut loc recent o activitate, organizată de Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, dedicată elevilor, cu tema egalitatea de gen și accesul la justiție. Scopul întâlnirii a fost de a-i informa pe tineri despre drepturile lor, de a promova respectul și corectitudinea între fete și băieți și de a încuraja o atitudine bazată pe nediscriminare.

Elevii au avut ocazia să discute deschis despre stereotipurile de gen care există în societate și să înțeleagă cum acestea pot influența viața fiecăruia, de la alegerile personale, până la carieră și oportunități de dezvoltare. Prin exemple concrete, participanții au aflat că prejudecățile pot limita atât fetele, cât și băieții, împiedicându-i să își urmeze propriul drum.

Un alt punct important al discuției a fost accesul egal la justiție. Elevii au aflat ce instituții le pot apăra drepturile în caz de abuz, discriminare sau violență, dar și ce măsuri de protecție există pentru victime. Atmosfera a fost una activă, iar întrebările adresate de tineri au arătat interesul lor real față de aceste subiecte sensibile.

Activitatea nu a fost doar teorie. Organizatorii au pregătit și exerciții practice, studii de caz și momente interactive, prin care elevii au învățat să recunoască situațiile de inegalitate și să găsească soluții pentru a le combate.

La final, mesajul principal transmis a fost că egalitatea de gen nu înseamnă doar drepturi egale, ci și responsabilități comune, atât în familie, cât și în școală și comunitate.