Colectivul coral „Orantis” – laureat la Festivalul Internațional Coral „Land of Glorious Ancestors” din Bulgaria

Colectivul coral „Orantis” de la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca, condus de distinsa doamnă dirijor Veronica Chițan, a reprezentat cu cinste Republica Moldova la Festivalul Internațional Coral „Land of Glorious Ancestors”, desfășurat la Novi Pazar, Bulgaria.
Prin profesionalismul, pasiunea și dăruirea lor, membrii corului au oferit publicului momente artistice deosebite, care au cucerit aplauzele și admirația spectatorilor și a juriului internațional. Evoluția lor remarcabilă a adus onoare și mândrie pentru municipiul Soroca.