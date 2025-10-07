Caravana Europeană „Noi suntem Europa” – o celebrare a valorilor care ne unesc

Ziua de 5 octombrie curent, va rămâne o filă memorabilă în istoria AO „Femeia de Azi”, dar și pentru întreaga comunitate drochiană. Într-o atmosferă plină de emoție și inspirație, sala festivă a Liceului Teoretic „B.P.- Hasdeu” din orașul Drochia, a găzduit un eveniment de zile mari – Caravana Europeană „Noi suntem Europa”, eveniment ce a marcat un parcurs frumos și valoros în cadrul proiectului, dedicat promovării valorilor europene.

Cu entuziasm și un profund sentiment de unitate, acest eveniment a fost mai mult decât o simplă încheiere – a fost un amplu parcurs de activități, dedicate promovării valorilor europene în comunitățile din satele Șuri, Sofia, Chetrosu, Cotova și orașul Drochia, a fost o sărbătoare a reușitelor, a colaborării și a spiritului european, care prinde tot mai mult rădăcini în comunitățile noastre, prin acțiuni concrete, dialog și implicare civică.

Începutul evenimentului a fost marcat cu o prezentare a echipei AO „Femeia de Azi”, fiind moderat de administratoarea asociației, Diana Russu și membra asociației Ala Bugai, care au salutat audiența, prezentând succint obiectivele și scopul evenimentului.

În fiecare localitate, caravana a fost mai mult decât o simplă oprire – a fost o sărbătoare a cunoașterii și colaborării. Pe parcursul celor două luni de implementare a proiectului, s-au desfășurat ateliere de lucru, work shopuri interactive și sesiuni de informare, care au stimulat gândirea critică, participarea tinerilor și dialogul între generații. Un moment aparte l-a constituit atelierul culinar „Călătorii cu gust european”, unde s-au îmbinat armonios tradițiile gastronomice ale diferitor popoare europene, demonstrând că diversitatea ne unește prin gust, creativitate și prietenie.

Caravana a fost totodată un eveniment de evaluare și celebrare a succesului, care a adus împreună parteneri, profesori, părinți, tineri și actori comunitari – toți cei care au contribuit la buna desfășurare a activităților în cele cinci localități, dar și realizarea filmulețelor de scurt metraj, având drept scop combaterea dezinformării. Aceste producții au avut un impact semnificativ în comunitate, bucurându-se de popularitate în rândul publicului și generând dorința ca proiectul să continue și în viitor, cu implicarea acelorași actori locali în lupta împotriva dezinformării din mediul online, reflectând curajul de a gândi critic și dorința de a construi o societate informată și solidară.

Programul evenimentului a fost bine structurat, îmbinând informații utile și proiectări de filme, cu un program artistic de excepție, susținut de copiii talentați ai grupului vocal „Canto”, ghidat de Dana Berezovschi, Centrul de Creație a Copiilor Drochia: Maxim Robu, Ilinca Bunescu, Ilaria Popovici, Amelia Rusnac, Daria Ceban, Angelina Ataman; tineri și promițători interpreți din satul Chetrosu: Daniel Furtuna, Ionela Stînă și Elizaveta Triboi, care au impresionat prin repertoriul select de piese în limbile română, engleză, spaniolă și portugheză.

Administratoarea AO „Femeia de Azi”, Diana Russu, a menționat: „Acest eveniment este organizat în cadrul proiectului `Societate civilă rezilientă pentru integrarea europeană”, implementat de Centrul Contact, cu sprijinul financiar al Fundației Soros. Ne bucurăm nespus, că am avut parte de o colaborare frumoasă pe parcursul realizării proiectului, în parteneriat cu CRT Drochia, Centrul de Creație a Copiilor, administrațiile publice locale și alte instituții publice din teritoriu.

Evenimentul de astăzi este cel care marchează finisarea proiectului nostru, care a întrunit un ciclu de activități în 5 localități din raionul Drochia: satele Șuri, Chetrosu, Cotova, Sofia și orașul Drochia, despre care puteți afla din pliantele noastre, prezentate în cadrul expoziției tematice. Am desfășurat ateliere de lucru, ședințe de informare despre valorile europene, chiar și un atelier în satul Sofia „Călătorii cu gust european”, prin care ne-am dorit să aducem mai aproape de oameni spiritul valorilor europene. Am avut parte de implicare și participare activă a membrilor comunității din aceste localități, fapt care ne-a bucurat foarte mult. Împreună am putut identifica narațiunile false din comunitate, la finele fiecărei activități, în baza cărora am realizat filmulețe de scurt metraj, care au adunat un număr impresionant de vizualizări în mediul online. Suntem recunoscători că ne-ați onorat cu prezența și la această ultimă activitate din cadrul proiectului. Prin Caravana Europeană am urmărit scopul de a aduna membrii comunităților participante în cadrul acestui proiect, pentru a celebra succesul și a marca finisarea proiectului. Și iată astăzi, celebrăm succesul împreună cu dumneavoastră!”

Mesajele de felicitare s-au împletit armonios cu piese muzicale și recunoașteri, fiecare interpret fiind decernat cu diplomă de participare. Diana Russu a prezentat echipa, cu care a muncit cot la cot, fiecare membră a asociației contribuind cu tot ce are mai bun: Ala Bugai, ea și moderatoare, scenograf, regizor și creatoare de conținut, cea care a identificat actorii comunitari și a realizat produsele video; Doinița Stamati, ea și directoare a BP Șuri, care a realizat produsele media, articole pentru presa scrisă și pagina web a ziarelor „Glia Drochiană”, „Observatorul de Nord”; Adriela Bejenari, cea mai tânără membră a echipei, plină de inspirație, mereu receptivă, responsabilă de afișuri, anunțuri, postări despre activități, pentru pagina asociației, realizatoare în versiune digitală a prezentărilor pentru toate localitățile; și Adriana Clim, Diaspora din Marea Britanie, care este deschisă cu propuneri și sugestii și la distanță, prin ședințe online.

A mulțumit celor prezenți și membra echipei, Ala Bugai, care a subliniat importanța colaborării în buna desfășurare a proiectului: „Salutăm prezența tuturor celor, care s-au implicat activ în cadrul activităților desfășurate, reprezentanți ai administrației publice locale, tineri și seniori, voluntari, membri ai Consiliului Raional al Tinerilor Drochia, Centrul de Creație a Copiilor, Centrul de Tineret Drochia, bibliotecile publice din satele Șuri, Cotova, Sofia, muzeul de Istorie și Etnografie Sofia, gimnaziul „Bunescu Dumitru” Chetrosu, actorilor comunitari, care s-au implicat activ în realizarea produselor video, pe care le veți viziona astăzi la Caravana Europeană.”

Momentul mult așteptat a fost proiectarea filmulețelor de scurt metraj despre dezinformare, în baza narațiunilor false, identificate în fiecare localitate, care au căpătat în mediul viral o popularitate impresionantă, cu un număr record de vizualizări. Fiecare filmuleț a purtat în sine un mesaj clar: pentru a fi protejat, trebuie să te informezi din surse credibile. În comuna Șuri a fost realizat filmulețul „Uniunea Europeană nu impune orientarea sexuală”; în satul Chetrosu – filmulețul „Pensia europeană”. Adevărul este că Uniunea Europeană nu anulează pensiile – dimpotrivă, standardele europene încurajează creșterea lor și protecția socială. AO „Femeia de Azi”, prin acest video, realizat cu actori din comunitate, vine să explice, de unde vine această dezinformare și ce spune realitatea; în satul Sofia – filmulețul „Maria și războiul de pe FB”, un produs video, care combate dezinformarea și narațiunile false, ce au invadat mediul online, precum că bărbații din Moldova vor fi luați la războiul din Ucraina; în comuna Cotova – filmulețul „Integrarea – ascundeți icoanele!”, ce combate unul dintre cele mai des întâlnite mituri că, dacă vom intra în Uniunea Europeană, ne vom pierde credința și valorile noastre, îndemnând să avem o gândire critică și să verificăm informațiile din surse credibile. Orașul Drochia – filmulețul „Vin sirienii!” Unul dintre cele mai răspândite mituri este acela că, odată cu apropierea de Uniunea Europeană, țara ar fi obligată să primească mii de refugiați sirieni.

Această narațiune, intens promovată pe rețelele sociale și în anumite surse media, confirmă intenția de a manipula opinia publică și are un scop clar: să divizeze societatea și să alimenteze neîncrederea în procesul de integrare europeană. Adevărul este că nu a cerut și nu va cere nimeni, Republicii Moldova să accepte refugiați sirieni.

După fiecare filmuleț proiectat, actorii comunitari au fost invitați în scenă și sub aplauzele spectatorilor, au fost decernați cu diplome de apreciere pentru jocul actoricesc de excepție, promovarea valorilor europene, susținerea spiritului civic și combaterea dezinformării: actorii comunitari din comuna Șuri: Natalia Lupasco, Oleg Musteață, Lilia Chetrari, corespondenți voluntari: Ciprian Grădinari, Evelina Pânzaru, Evelina Ungureanu, Iuliana Melnic; actorii comunitari din satul Chetrosu: Lidia Bubulici, administratoarea muzeului „Alba Căsuță”; Victor Cemortan, actorul Teatrului „Cupidon”; Ilinca Bunescu, Daniel Furtuna, corespondent voluntar, Ilaria Leșan, Cristian Schitco; actorii comunitari din satul Sofia: Liuba Patlatîi și Anatolie Ceremuș, Elena Darie, coordonatoarea Grupului de Inițiativă, Sofienii”, Elena Banaru, corespondentă voluntară; Laura Gîscă, membră CLT; actorii comunitari din comuna Cotova: Aurica Morcov, directoarea Bibliotecii Publice Cotova; Pavel Catan, Feodora Vascautan, Lucreția Gîrbu, Adelina Rumega, Lia Railean; actorii comunitari din orașul Drochia: Alexandra Postovan, coordonatoarea Grupului de Inițiativă „Ambasadorii Maturității”; Ala Grigoraș și Sofia Vieru, membre ale grupului; soprana Tamara Balan, Alexandru Rudi, tineri corespondenți VIP: Alexandra Moldovan, Adriela Bejenari, Cornelia Rusu și Elena -Gabriela Știrbu și, desigur, editorul principal de filme Gabriela Rotari. Au fost decernați 35 actori comunitari, care au meritat pe bune aplauzele și recunoștința spectatorilor, dar și urmăritorilor din mediul online.

Atmosfera de sărbătoare a fost susținută de un recital de piese muzicale, o impresionantă poezie, creație proprie despre valorile europene, citită cu multă inspirație de autoarea Lidia Bubulici din satul Chetrosu, iar surpriza evenimentului a fost evoluarea sopranei Tamara Balan, care a delectat publicul cu muzică clasică, trezind un val de emoții și aplauze, cu o prestație deosebită.

Sărbătoarea a fost întregită de expoziția tematică, despre valorile europene și lucrări, realizate din fonduri europene, vernisată de CRT Drochia, AO „Femeia de Azi”, Biblioteca Publică Șuri, Muzeul de Istorie și Etnografie Sofia, Centrul de Creație a Copiilor, meșterițe creatoare de lucrări hand made, Centrul de Tineret Drochia, fiind decernate cu diplome de gratitudine: Vera Flocea, Victoria Cărăruș, Adriela Bejenari, Olga Cernobai, Svetlana Banaru, Doinița Stamati, Ina Boldaniuc, Aliona David, Irina Pînzari, care prin angajamentul și eforturile depuse, au demonstrat o dedicare exemplară în sprijinirea unei societăți bazate pe adevăr, respect și solidaritate. Diplome de apreciere au primit și tinerii voluntari, membri CRT Drochia, pentru contribuția semnificativă la buna organizare a evenimentului: Ilinca Vieru, Irina Cojoc, Dana Rotari, Maxim Babără, Laura Gîscă și Lima Jamba.

De asemenea, au fost înmânate scrisori de mulțumire tuturor celor care au fost alături de AO „Femeia de Azi”, contribuind la consolidarea unei colaborări frumoase și durabile: Vasile Cemortan, președinte al raionului Drochia; Rodica Ojovan, șefa Direcției Educație Drochia; Tamara Cucuietu, directoare a Centrului de Creație a Copiilor Drochia; Adriela Bejenari, președinta Consiliului Raional al Tinerilor Drochia; gazdei evenimentului – Iurie Melinte, director LT „B.P.-Hasdeu”; primarilor din localitățile participante în cadrul proiectului: Petru Turculeț, primar comuna Șuri; Veaceslav Magaleas, primar satul Sofia; Aliona Eșanu, primară satul Chetrosu; Dmitri Cuțchi, primar comuna Cotova, dar și reprezentanților mass media, care au mediatizat și au promovat evenimentele din cadrul proiectului: Angela Croitor, administratoare PP „Glia Drochiană” și Elena Cobăsneanu, administratoarea „Observatorului de Nord”.

Evenimentul a culminat cu un moment spectaculos, în care toți participanții, motivați de minunata piesă de final, în interpretarea talentatei Elizaveta Triboi, au scandat cu mândrie: „Noi suntem Europa!” – un mesaj clar și plin de speranță, care reflectă convingerea că parcursul european al Republicii Moldova este ireversibil, iar valorile europene trăiesc prin oamenii, care le promovează zi de zi.

Delia DUMITRESCU