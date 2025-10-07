„Cafeneaua vârstnicilor” – o sărbătoare a sufletului la Șolcani / VIDEO

La Căminul Cultural din satul Șolcani s-a desfășurat o frumoasă activitate dedicată Zilei Persoanelor în Etate, cu genericul „Cafeneaua vârstnicilor”, o tradiție care, an de an, adună laolaltă oamenii cu păr cărunt și suflet tânăr, pentru a celebra înțelepciunea și frumusețea vârstei de aur.

Evenimentul a fost organizat cu multă grijă și căldură de Maria Mînzat și Claudia Purice, cu susținerea Primăriei comunei Șolcani și a agenților economici locali, care au dorit să le ofere persoanelor în etate o zi de neuitat. În cadrul sărbătorii, atmosfera a fost plină de emoție și voie bună. Pe scenă au răsunat cântece, poezii și scenete prezentate de tineri, dar și de seniorii satului, care au dorit să fie parte activă a evenimentului. Bătrânii au vorbit despre tinerețea lor, au recitat poezii și au cântat cu bucurie, demonstrând că vârsta nu este un obstacol atunci când sufletul rămâne tânăr.

„Cafeneaua vârstnicilor” a fost, și de această dată, un prilej de întâlnire, amintiri și recunoștință. Cei prezenți au depănat povești din trecut, au zâmbit, au aplaudat și s-au simțit din nou parte dintr-o mare familie – comunitatea satului lor. Prin această activitate, locuitorii din Șolcani au demonstrat că respectul pentru cei în vârstă este o valoare vie, iar evenimentele de suflet, precum „Cafeneaua vârstnicilor”, sunt adevărate lecții de omenie, dragoste și solidaritate între generații.

Reportaj realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord”, dacă vrei să faci parte din echipa noastră, ne poți scrie AICI.

Reporter: Marian Ceban