Condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat o copilă de 12 ani

Procuratura informează despre condamnarea unei persoane din nordul Republicii Moldova pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani, transmite procuratura.md

Pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii imputate și condamnat la 15 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Potrivit învinuirii înaintate s-a stabilit, că în perioada aprilie 2019 – noiembrie 2021, inculpatul, în vârsta de 35 de ani, având scopul satisfacerii poftei sexuale, a întreținut cu copila mai multe rapoarte sexuale, în urma cărui fapt minora a rămas însărcinată.

Persoanei date i-a fost înaintată învinuirea în comiterea infracțiunii prevăzute de art.171 alin.(3) lit.b) din Codul penal.

Sentința nu este definitivă și este susceptibilă de atac la Curtea de Apel Nord.

Din declarațiile copilei, aceasta s-ar fi cunoscut cu inculpatul pe rețelele sociale, acesta ulterior ademenind-o la mai multe întâlniri în persoană. După ce copila s-ar fi îndrăgostit de el, bărbatul recurgea la presiuni psihologice impunând-o să întrețină cu el relații sexuale sub amenințarea cu despărțirea.

Procuratura reamintește că orice manifestări sexuale în privința unei persoane care nu a atins vârsta de 16 ani se sancționează de legea penală


