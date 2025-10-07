Condamnat la 15 ani de închisoare pentru că a violat o copilă de 12 ani

Procuratura informează despre condamnarea unei persoane din nordul Republicii Moldova pentru comiterea infracțiunii de viol al unei minore de 12 ani, transmite procuratura.md.

Pe perioada examinării cauzei penale, inculpatul s-a aflat în căutare, iar printr-o sentință recent pronunțată, acesta a fost recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii imputate și condamnat la 15 ani de închisoare cu executarea pedepsei în penitenciar de tip închis.

Potrivit învinuirii înaintate s-a stabilit, că în perioada aprilie 2019 – noiembrie 2021, inculpatul, în vârsta de 35 de ani, având scopul satisfacerii poftei sexuale, a întreținut cu copila mai multe rapoarte sexuale, în urma cărui fapt minora a rămas însărcinată.