„Războiul între frați”. Procesul de onoare Vlah vs Uzun, departe de deznodământ

Curtea de Apel Sud va rejudeca litigiul Irina Vlah vs Ilia Uzun, după ce Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a admis recursul depus de lidera partidului Inima Moldovei.Vlah cere ca instanța să-l oblige pe Uzun să-și cea scuze publice, și să-i plătească prejudicii morale de 180 mii lei, după ce a numit-o „hoață” într-o ședință cu scântei a Adunării Populare a UTA Găgăuzia.

În februarie 2024, Irina Vlah a depus recurs la decizia Curții de Apel Comrat, în conflictul pe care îl are cu deputatul Adunării Populare, Ilia Uzun, un aliat al lui Ilan Șor în autonomie.

Instanța din regiunea de sud a casat decizia primei instanțe, care a dispus admiterea cererii sale și un prejudiciu moral de 20 de mii de lei.

Scandalul între cei doi politicieni a izbucnit în iunie 2020. La o ședință a Adunării, Uzun a numit-o pe Vlah „hoață și războinică”.

În luna mai 2023, deputatul Ilia Uzun, alături de președintele Adunării Populare din Găgăuzia, Dumitru Constantinov, și activistul Mihail Vlah, s-a întâlnit în Israel cu Ilan Șor. Informația a fost făcută de politicianul fugar, condamnat în Republica Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherii în proporții deosebit de mari în dosarul Frauda bancară. Atunci, acesta spunea că, în cadrul întrevederii, s-a discutat despre realizarea programului electoral al Evgheniei Guțul, actualul bașcan al autonomiei.

Ulterior, Centrul Național Anticorupție (CNA) a desfășurat un șir de percheziții într-un dosar de corupere a alegătorilor de către reprezentanții unui concurent electoral. Oamenii legii au depistat și ridicat documente şi bunuri care prezintă interes pentru cauza penală: telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, liste cu date de contact ale unor persoane, stick-uri de memorie, sume de bani. Acțiunile forțelor de ordine l-au vizat și pe Ilia Uzun.

La începutul lunii septembrie, Consiliul Interinstituțional de Supervizare (CIS) de pe lângă prim-ministru a decis alinierea la sancțiunile internaționale impuse de Guvernul Canadei. Astfel, toate fondurile celor 16 persoane incluse în lista cu sancțiuni, printre care și cele ale liderei partidului Inima Moldovei, Irina Vlah, urmează să fie blocate de Serviciul Fiscal de Stat. Banii vor fi identificați, după care accesul la ei va fi restricționat în cel mult două zile. Anunțul a fost făcut de premierul Dorin Recean, care candidează la alegerile parlamentare pe lsta PAS. Anterior, Vlah, care a intrat în alegeri în cadrul blocului Alternativa, a declarat că autoritățile Canadei ar fi fost „induse în eroare cu rea voință”.

„Toți au obligația să respecte legea, iar cei care o încalcă și lucrează în interesul unui stat străin pentru a destabiliza Republica Moldova vor fi sancționați corespunzător, indiferent de cât de tare se victimizează pentru a obține scor electoral”, a scris Recean.

De altă parte, Vlah sugerează că autoritățile Canadei ar fi fost informate eronat, cu rea voință.

„Cu regret, politica externă a Republicii Moldova ajunge să se rezume doar la tentative disperate de a compromite oponenții politici ai PAS. Dar asta e până pe 28 Septembrie”, a scris Vlah pe pagina sa de Facebook.

Partidul Inima Moldovei a fost exclus din campania electorală, după ce autoritățile au identificat mai multe probleme privind finanțarea. Ulterior, activitatea formațiunii a fost suspendată.