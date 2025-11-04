Zeci de adulți din Soroca au învățat limba română gratuit în ultimii trei ani

În ultimii trei ani, zeci de locuitori din Soroca și raioanele învecinate au beneficiat de cursuri gratuite de învățare a limbii române, organizate în cadrul Programului Național privind Învățarea Limbii Române, lansat de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova.

Daniela Corcimari, formator la Direcția Învățământ Soroca, a spus că între anii 2023 și 2025 au fost instruite șapte grupe de cursanți: una cu lecții în format fizic la Liceul „A. Pușkin” din Soroca și alte șase online, cu participanți din mai multe localități din nord. Din total, 50 de persoane sunt din Soroca, 30 din Bălți, 15 din Florești, 10 din Rîșcani și 10 din Drochia.

Cursanții au studiat limba română la nivelurile A1, A2 și B1, iar toți au fost certificați. Orele au fost susținute de formatorii Cătălina Sârghi, Adriana Pocitari, Stella Repesco și Daniela Corcimari.

„Cursanții devin mai descătușați în comunicare, vorbesc mai fluent româna și nu se mai rușinează să o folosească, chiar dacă unii păstrează accentul rusesc. În plus, au acumulat cunoștințe despre istoria și cultura Republicii Moldova”, a explicat Daniela Corcimari.

Programul oferă adulților din diverse domenii profesionale oportunitatea de a învăța limba română gratuit, contribuind la integrarea socială și profesională a vorbitorilor de alte limbi din țară.