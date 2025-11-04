Comisia Europeană: Obiectivul 2028 al Republicii Moldova, „ambițios, dar realizabil”

Comisia Europeană crede că obiectivul Republicii Moldova de a încheia negocierile de aderare la UE până la începutul anului 2028 „este ambițios, dar realizabil” și spune că reformele trebuie accelerate, iar primele clustere ale negocierilor trebuie deschise până la până la sfârșitul anului curent, scrie moldova.europalibera.org
„Comisia este angajată să sprijine acest obiectiv, care este ambițios, dar realizabil, cu condiția ca Moldova să accelereze ritmul actual al reformelor”, se spune într-un set de recomandări care însoțesc un raport anual despre extinderea UE și care au fost văzute de Europa Liberă.
Foto: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen