Mamă sancționată după ce fiul minor a provocat un accident cu motocicleta

O femeie din raionul Florești a fost recunoscută vinovată de neîndeplinirea obligațiilor părintești, după ce fiul său minor a fost implicat într-un accident rutier cu o motocicletă condusă fără permis. Incidentul s-a produs în seara zilei de 10 august 2025, pe drumul central al unei localități din raion, iar cazul a fost examinat de Judecătoria Soroca, sediul Florești.

Potrivit materialelor dosarului, minorul, fără a deține permis de conducere, a urcat pe o motocicletă fără numere de înmatriculare, având un pasager. Într-o curbă, a pierdut controlul ghidonului, iar vehiculul a derapat pe carosabilul acoperit cu prundiș. În urma accidentului, copilul a suferit fracturi la antebrațul drept, diagnosticate ulterior ca leziuni corporale de gravitate medie.

Organele de poliție au constatat că mama nu și-a exercitat corespunzător obligațiile de educare și supraveghere a copilului, fapt ce a condus la incidentul rutier. Judecătoria a reținut că fapta mamei se încadrează în prevederile articolului 63 alin. (1) din Codul contravențional, care sancționează neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinți a obligațiilor de întreținere, educare și instruire a copilului.

În motivarea deciziei, instanța a subliniat că părinții sunt primii responsabili de formarea, educația și siguranța copiilor, fiind obligați să vegheze asupra activităților, mediului social și timpului liber al acestora. Neglijarea acestor îndatoriri, mai ales când implică riscuri majore precum conducerea vehiculelor fără drept, poate avea consecințe grave.

Instanța a dispus aplicarea unei sancțiuni sub formă de 15 ore de muncă neremunerată în folosul comunității, considerând că recunoașterea faptei și lipsa altor circumstanțe agravante justifică această măsură. Totodată, s-a reținut că femeia mai fusese anterior sancționată contravențional, inclusiv pentru o faptă similară.

Judecătorul a atenționat că, în caz de eschivare de la executarea sancțiunii, munca neremunerată va fi înlocuită cu arest contravențional, calculându-se o zi de arest pentru fiecare două ore de muncă neexecutată.

Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile de la data pronunțării.