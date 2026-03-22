Ecoul „zilei îndrăgostiților”: un bărbat, sub influența alcoolului, amendat fiindcă a insultat polițiștii

Un apel nocturn care anunța un posibil caz de violență în familie s-a transformat rapid într-un conflict cu poliția, după ce un bărbat din raionul Soroca a devenit agresiv și a refuzat să se supună cerințelor legale. Cazul a ajuns în instanță, iar finalul nu a întârziat: amendă și o lecție dură despre consecințele comportamentului necontrolat.

Incidentul a avut loc în noaptea de 14 februarie 2026, în jurul orei 02:20, când polițiștii au intervenit la domiciliul bărbatului, în urma unei sesizări. În loc de cooperare, oamenii legii s-au confruntat cu un val de insulte și un comportament sfidător. Potrivit materialelor examinate în instanță, bărbatul a adresat cuvinte obscene polițiștilor aflați în misiune, le-a jignit în mod deliberat onoarea și demnitatea și a refuzat să se conformeze indicațiilor acestora. Situația a degenerat, iar acesta a opus și rezistență fizică în timpul intervenției.

Ajuns în fața judecătorului, bărbatul nu a negat nimic. Și-a recunoscut vina integral și a explicat că reacțiile sale au fost influențate de consumul de alcool. A spus că regretă cele întâmplate și a promis că nu va mai repeta astfel de comportamente. Instanța a analizat toate probele – de la rapoartele polițiștilor până la documentele din dosar și declarațiile făcute – și a concluzionat că faptele sunt pe deplin demonstrate.

Judecătorul a subliniat că polițiștii acționau în exercitarea atribuțiilor de serviciu și că orice refuz de a respecta cerințele lor sau orice formă de agresiune, fie verbală, fie fizică, constituie o încălcare a legii. Pentru faptele comise – nesubordonare, insultarea polițiștilor și opunerea de rezistență – bărbatul a fost sancționat cu o amendă totală de 1.750 de lei.

Totodată, instanța a menționat că acesta poate achita doar jumătate din sumă dacă o plătește în termen de trei zile lucrătoare. În caz contrar, sancțiunea poate fi înlocuită cu măsuri mai dure, inclusiv muncă în folosul comunității sau chiar arest contravențional.

Respectul față de lege și față de cei care o aplică nu este opțional. Iar uneori, o clipă de impuls poate costa nu doar bani, ci și reputație și liniște.