Despre soacră și ginere – să zâmbim împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…

INSCRIPȚIE GRAVATĂ DE MÂNA NUI GINERE PE PIATRA DE MORMÂNT A SOACREI

Zilele mi le-a mâncat,

Până sufletul și-a dat.

De când în țărână zace

Și la mine-n casă-i pace…

MONOLOGUL GIMNAZISTULUI

Știu-să-njur, știu să fumez,

Să beau vin, să mă distrez,

Să mă-mbrac frumos, ca mirii.

Ce nu știu? Tabla-nmulțirii…

DECIZIA INFIDELULUI

Am hotărât să plec la mare

Și-adun în taină părăluțe,

Ca să-mi aj8ungă de cazare

Și de petreceri cu … mândruțe.

ANDRIEȘ ȘI LECȚIA DE MATEMATICĂ

Eu la ea nu-mi aflu rost:

Lung-ăi cât o zi de post

Și atât de plicticoasă

Că prfer s-o șterg … acasă