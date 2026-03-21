Despre soacră și ginere – să zâmbim împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

De către
OdN
-
0
37

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…

INSCRIPȚIE GRAVATĂ DE MÂNA NUI GINERE PE PIATRA DE MORMÂNT A SOACREI

Zilele mi le-a mâncat,

Până sufletul și-a dat.

De când în țărână zace

Și la mine-n casă-i pace…

MONOLOGUL GIMNAZISTULUI

Știu-să-njur, știu să fumez,

Să beau vin, să mă distrez,

Să mă-mbrac frumos, ca mirii.

Ce nu știu? Tabla-nmulțirii…

DECIZIA INFIDELULUI

Am hotărât să plec la mare

Și-adun în taină părăluțe,

Ca să-mi aj8ungă de cazare

Și de petreceri cu … mândruțe.

ANDRIEȘ ȘI LECȚIA DE MATEMATICĂ

Eu la ea nu-mi aflu rost:

Lung-ăi cât o zi de post

Și atât de plicticoasă

Că prfer s-o șterg … acasă


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedentSoluție simplă pentru podele curate și miros plăcut în casă
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.