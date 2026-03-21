Despre soacră și ginere – să zâmbim împreună cu epigramistul Aureliu Lozanu

Aureliu LOZANU este un cunoscut epigramist sorocean, care cunoaște foarte bine realitățile din jur și găsește „rețetele” necesare pentru a le vedea și de a le transmite nouă prin ochiul unui om căruia nu-i sunt străine umorul și satira…
INSCRIPȚIE GRAVATĂ DE MÂNA NUI GINERE PE PIATRA DE MORMÂNT A SOACREI
Zilele mi le-a mâncat,
Până sufletul și-a dat.
De când în țărână zace
Și la mine-n casă-i pace…
MONOLOGUL GIMNAZISTULUI
Știu-să-njur, știu să fumez,
Să beau vin, să mă distrez,
Să mă-mbrac frumos, ca mirii.
Ce nu știu? Tabla-nmulțirii…
DECIZIA INFIDELULUI
Am hotărât să plec la mare
Și-adun în taină părăluțe,
Ca să-mi aj8ungă de cazare
Și de petreceri cu … mândruțe.
ANDRIEȘ ȘI LECȚIA DE MATEMATICĂ
Eu la ea nu-mi aflu rost:
Lung-ăi cât o zi de post
Și atât de plicticoasă
Că prfer s-o șterg … acasă