Soluție simplă pentru podele curate și miros plăcut în casă

Dacă vrei ca locuința ta să miroasă frumos după ce speli pe jos, nu ai nevoie de produse scumpe. Poți obține un rezultat bun cu ingrediente simple, pe care le ai deja acasă.

Pentru o găleată de apă caldă, adaugă o cană de oțet alb și un praf de scorțișoară. La final, pune 10–15 picături de ulei esențial, de exemplu lavandă, lămâie sau arbore de ceai. Acest amestec curăță murdăria și elimină mirosurile neplăcute. În același timp, ajută și la ținerea la distanță a unor insecte.

Înainte să speli podeaua, mătură sau aspiră bine. Așa eviți zgârierea suprafeței. După ce amesteci ingredientele, stoarce bine mopul. Prea multă apă poate afecta parchetul. Este bine să testezi soluția pe o zonă mică, înainte să o folosești peste tot.

Amestecul nu este agresiv. Lasă un miros discret și plăcut. Echilibrul dintre oțet și uleiul esențial ajută mirosul să reziste mai mult timp.

Poți adapta soluția în funcție de anotimp. Primăvara, alege uleiuri de lămâie sau mentă. Iarna, poți folosi scorțișoară sau portocală. Pe lângă miros, aceste uleiuri au și efect antibacterian.

Dacă ai parchet sensibil, redu cantitatea de oțet la jumătate. Poți adăuga puțin mai mult ulei esențial, dar diluat corect.

Un alt truc util este să păstrezi într-un pulverizator apă cu 5–6 picături de ulei esențial. Îl folosești rapid între spălări, pentru a reîmprospăta mirosul din casă.

Metodele simple dau rezultate bune. Dacă le adaptezi la tipul podelei și la sezon, vei avea curățenie și un miros plăcut mai mult timp.