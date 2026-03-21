Consiliul Raional Soroca a dat în judecată foștii conducători ai Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei

Consiliul raional Soroca a pierdut în prima instanță procesul intentat împotriva foștilor conducători ai Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, prin care solicita recuperarea unui prejudiciu material, Judecătoria Soroca respingând acțiunea ca neîntemeiată.

Litigiul a fost examinat în ședință publică de Judecătoria Soroca, sediul Central, iar decizia a fost pronunțată în această săptămână. Autoritatea publică raională a acționat în judecată mai multe persoane care au ocupat anterior funcții de conducere în cadrul Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei, solicitând încasarea unui prejudiciu material.

Cauza a fost analizată de completul de judecată, cu participarea reprezentanților Consiliului raional și a pârâților. În proces a fost implicată și Direcția Generală Teritorială „Nord” a Centrului Național Anticorupție, în calitate de intervenient accesoriu. După examinarea probelor și a argumentelor prezentate de părți, instanța a decis respingerea acțiunii.

„Acțiunea civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Consiliului raional Soroca […] privind încasarea prejudiciului material, se respinge.” Vezi aici hotărârea instanței.

Hotărârea nu este definitivă și poate fi contestată. Instanța a stabilit că aceasta poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Nord, prin intermediul Judecătoriei Soroca, în termen de 30 de zile de la data pronunțării dispozitivului.

Decizia instanței reprezintă un eșec juridic pentru Consiliul raional Soroca în tentativa de a recupera prejudiciul invocat de la foștii conducători ai Direcției Asistență Socială. Rămâne de văzut dacă autoritatea va contesta hotărârea și dacă litigiul va continua în instanța de apel.