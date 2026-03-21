Raportul Mondial al Fericirii 2026: Finlanda este pe primul loc, iar afganezii se consideră cei mai nefericiți

Raportul Mondial al Fericirii 2026 plasează Finlanda pe primul loc pentru al nouălea an consecutiv, în timp ce România urcă în clasament. Consumul excesiv de social media afectează grav bunăstarea tinerilor, mai ales a adolescenților din țările occidentale, potrivit acestui studiu.

Publicat joi, 19 martie, de Centrul de Cercetare a Bunăstării de la Universitatea Oxford, raportul scoate în evidență declinul semnificativ al satisfacției vieții în rândul tinerilor sub 25 de ani din țările vorbitoare de limbă engleză și Europa de Vest, potrivit apnews.com. Pentru al nouălea an la rând, Finlanda rămâne pe primul loc în clasamentul celor mai fericite țări, urmată de alte state nordice precum Islanda, Danemarca, Suedia și Norvegia.

România a urcat un loc

România a urcat un loc în top, faţă de 2025, clasându-se pe 34 din aproape 150 de ţări. De asemenea, pentru al doilea an consecutiv, nicio țară vorbitoare de limbă engleză nu figurează în top 10. Statele Unite ocupă locul 23, Canada este pe locul 25, iar Marea Britanie se află pe poziția 29, reflectând o tendință descendentă a bunăstării în aceste regiuni în ultimul deceniu. Raportul semnalează că utilizarea intensivă a rețelelor sociale este asociată cu o scădere a satisfacției vieții în rândul tinerilor, în special al fetelor adolescente. De exemplu, fetele de 15 ani care petrec cinci ore sau mai mult zilnic pe rețelele sociale au raportat un declin al stării de bine comparativ cu cele care le utilizează mai puțin. „Tinerii care folosesc rețelele sociale mai puțin de o oră pe zi au cele mai ridicate niveluri de bunăstare, chiar mai mari decât cei care nu le folosesc deloc”, arată raportul.

Totuși, adolescenții petrec în medie 2,5 ore zilnic pe aceste platforme. Cercetătorii au identificat platformele cu algoritmi de recomandare, conținut vizual predominant și influenceri ca fiind cele mai dăunătoare bunăstării emoționale. Acestea încurajează comparațiile sociale, ceea ce duce la scăderea satisfacției vieții. În schimb, platformele care promovează în principal comunicarea au un impact mai pozitiv.

Cele mai fericite 35 de țări din lume

În afară de țările nordice și Costa Rica, în top 10 cele mai fericite țări din lume se mai aflau Olanda, Luxemburg, Elveția, dar și Israel, care se află în prezent în conflict cu Iranul. Explicația stă în modul în care este definită și măsurată „fericirea” în acest raport, dar și în niște factori culturali specifici Israelului. Israelienii tind să își evalueze viața ca fiind plină de sens și scop, chiar și în perioade de criză. Cele mai fericite țări în 2026 sunt:

Finlanda (locul 1 pentru al 9-lea an consecutiv)

Islanda

Danemarca

Costa Rica (o urcare spectaculoasă în top 5)

Suedia

Norvegia

Țările de Jos

Israel

Luxemburg

Elveția

Noua Zeelandă

Mexic

Irlanda

Belgia

Australia

Kosovo

Germania

Slovenia

Austria

Cehia

Emiratele Arabe Unite

Arabia Saudită

Statele Unite

Polonia

Canada

Taiwan

Belize

Lituania

Regatul Unit

Serbia

Uruguay

Brazilia

Kazahstan

România

Franța

La polul opus, țările afectate de conflicte majore se află din nou pe ultimele locuri. Afganistanul rămâne cea mai nefericită țară din lume, fiind urmată de Sierra Leone, Malawi, Zimbabwe și Botswana.

SURSA: libertatea.ro