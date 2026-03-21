A aruncat un dispozitiv explozibil lângă casa primarului va plăti peste 200 000 lei

Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea unui bărbat în vârstă de 45 de ani pentru comiterea infracțiunii de huliganism. Potrivit materialelor cauzei, în seara de 10 august 2025, inculpatul ar fi pus în mașina sa câteva focuri de artificii pe care le păstra de mai mulți ani. Fiind supărat pe primarul orașului Stăuceni, din cauza unor autorizații care nu i-au fost acordate, s-a apropiat cu automobilul de locuința primarului și a aruncat pe stradă, lângă gard, un dispozitiv explozibil artizanal.

Explozia puternică a perturbat liniștea locatarilor și a distrus arborii plantați lângă gard. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit, informează procuratura.md

Inculpatul și-a recunoscut integral vina în fața instanței și a solicitat judecarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală.

Bărbatul a fost condamnat la o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 750 unități convenționale, echivalentul a 37 500 lei.

Instanța a decis să încaseze din contul inculpatului, în beneficiul părții vătămate, suma totală de 160 886 lei, reprezentând prejudiciul material și moral cauzat prin infracțiune. Totodată, acesta va achita și peste 16 mii lei – cheltuieli de judecată.

Sentința este cu drept de apel.