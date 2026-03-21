Curtea Constituțională a respins sesizarea apărătorului lui Vlad Plahotniuc

Curtea Constituțională (CC) a constatat ca fiind inadmisibilă sesizarea depusă de avocatul lui Vlad Plahotniuc, în dosarul în care fostul lider democrat este învinuit de crearea sau conducere a unei organizații criminale, escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani. Apărătorul a menționat că unele prevederi ale Codului Penal nu oferă suficientă claritate și prezintă semne de imprevizibilitate. În special, avocatul s-a referit la articolul 284 care se referă la „organizarea activității” sau „angajarea de membri”. CC a conchis însă că normele vizate în sesizare „oferă suficiente repere”.

Cauza penală la care face referință Lucian Rogac a fost disjunsă din cauza denumită generic ,Frauda Bancară în privința lui Vlad Plahotniuc. Ultimul este învinuit de săvârșirea infracțiunii de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor, prin care acesta ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 284 000 USD și 3 518 705 EUR (art. 284 alin.(1), art. 30, 42 alin.(3), 190 alin.(5) și art. 30, 243 alin.(3) lit. a) și b) Codul penal).

Conform probatoriului administrat, în perioada anilor 2013 – 2014, Plahotniuc ar fi fost beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, ar fi recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 USD şi 3 518 705 EURO, despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., societăților comerciale din grupul „ȘOR”.

Totodată, în perioada anilor 2014 – 2015, învinuitul ar fi fost beneficiar efectiv al unor companii off-shore, a recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 USD, acordate de către Banca de Economii SA, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi. Capătul de acuzare în privința lui Vladimir Andronachi, care a obținut fraudulos de la Banca de Economii un credit bancar în sumă de 32 865 000 MDL prin intermediul companiei la care se face referință mai sus, este deja în curs examinare în instanța de judecată.

Procurorii declară că Vlad Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 284 000 USD și 3 518 705 EUR, mijloace bănești care au fost utilizate în interes personal și a organizației criminale sub formă de: achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții, etc), investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii.

De altă parte, apărarea lui Vlad Plahotniuc și însuși învinuitul declară că argumentele acuzării nu au acoperire probatorie.