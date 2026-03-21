Sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici explicată de parohul Sorin Huluță-Saftiuc / VIDEO

Am stat de vorbă cu Sorin Huluță, parohul Bisericii româneşti „Sfinţii Martiri Brâncoveni”, despre sărbătoarea Sfinților 40 de mucenici din Sevastia.

Parohul ne-a povestit că acești 40 de oameni au avut un lucru comun: dragostea puternică pentru Hristos. Această credință i-a făcut să renunțe la tot și să înfrunte moartea fără teamă. Au trecut prin chinuri, au fost afundați în apa înghețată a lacului din Sevastia, dar nu au renunțat la credința lor. Focul dragostei lui Dumnezeu i-a susținut, iar tentațiile lumii – mâncare caldă, siguranță, onoruri – nu i-au convins să se lepede de Hristos.

Parohul a amintit și de gestul mamei unui tânăr mucenic. După ce trupurile au fost scoase din apă și încărcate într-o căruță, trupul fiului ei a căzut jos. Cu ultimele forțe, mama l-a ridicat și l-a pus peste celelalte trupuri, pentru ca fiul ei să nu piardă împărăția lui Dumnezeu. Aceasta arată că viața adevărată este în Dumnezeu, nu în lumea aceasta.

Sorin Huluță subliniază că sărbătorile trebuie trăite cu credință. Nu este suficient să știm că e ziua Sfinților 40 de mucenici sau a altui sfânt. Este important să cercetăm semnificația sărbătorii și să învățăm din ea.

Sfinții 40 de mucenici ne arată că și în fața tentațiilor și ispitelor, credința adevărată rămâne mai valoroasă decât orice bunuri sau răsplăți. Ei au ales viața veșnică și dragostea pentru Dumnezeu, ca exemplu pentru noi toți.

Această sărbătoare ne amintește că adevărata putere stă în credință, iar sacrificiul și iubirea pentru Dumnezeu sunt mai importante decât orice câștig material sau plăcere trecătoare.