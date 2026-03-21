Țara în care poți merge într-o vacanță de 7 zile gratuit. Singura condiție care trebuie îndeplinită

În cadrul acestui program vor fi selectate șase echipe, fiecare formată din câte două persoane. Câștigătorii vor avea parte de o escapadă de șapte zile în luna iunie, toate costurile fiind acoperite de organizatori. Scopul acestei experiențe este ca participanții să descopere modul în care finlandezii reușesc să se relaxeze și să se deconecteze de la ritmul alert al vieții cotidiene.

Inițiativa apare într-o perioadă în care tot mai mulți turiști caută alternative la turismul de masă și preferă destinații liniștite, cu temperaturi mai răcoroase și activități în mijlocul naturii.

Regiunea aleasă pentru experiență: cel mai mare district lacustru din Europa

Vacanța oferită prin campania „Chill Like a Finn” se va desfășura în Finnish Lakeland, regiunea considerată cel mai mare district lacustru de pe continentul european. Zona este renumită pentru peisajele sale spectaculoase, caracterizate de o rețea vastă de lacuri, sute de insule și păduri întinse.

Relieful fragmentat și liniștea profundă transformă acest loc într-un refugiu natural ideal pentru cei care își doresc o pauză de la aglomerația marilor orașe. Climatul nordic contribuie și el la atmosfera relaxantă a regiunii, cu zile de vară surprinzător de calde și seri răcoroase, potrivite pentru o vacanță de tip „coolcation”.

Pentru finlandezi, timpul petrecut în natură reprezintă un element esențial al stilului de viață. În fiecare vară, mulți localnici aleg să se retragă în cabanele construite pe malul lacurilor, unde încetinesc ritmul și se bucură de liniște. Acest mod de viață, în care relaxarea și spațiul personal sunt prioritare, este considerat de mulți drept unul dintre motivele pentru care Finlanda se menține în topul clasamentelor globale ale fericirii.

Programul pregătit pentru câștigători

Participanții selectați pentru această experiență vor fi încurajați să renunțe temporar la telefoanele mobile și la fluxul constant de notificări, concentrându-se exclusiv pe mediul înconjurător.

Heli Jimenez, directorul de marketing Business Finland, a explicat contextul campaniei și interesul crescut al turiștilor pentru această țară. Ea a subliniat că tot mai mulți vizitatori ajung în Finlanda în speranța că vor descoperi secretul fericirii finlandeze. Totuși, potrivit acesteia, zona Lakeland rămâne încă puțin explorată de turiștii internaționali, deși este locul preferat de finlandezi atunci când își doresc relaxare autentică și detox digital.

Programul pregătit pentru câștigători include activități specifice stilului de viață nordic. Turiștii vor participa la sesiuni prelungite în saunele tradiționale, urmate de scufundări în apele reci ale lacurilor, o practică populară în Finlanda.

De asemenea, zilele vor fi completate cu plimbări lente prin pădure, momente de odihnă în hamac și degustări de preparate tradiționale din mediul rural. Pentru cei care preferă activitățile mai dinamice, zona oferă și alte opțiuni de explorare.

Printre acestea se numără drumeții în Parcul Național Kolovesi, partide de pescuit pe Lacul Saimaa sau culesul de roade sălbatice în Parcul Național Koli.

Condiția pentru a participa la selecție

Pentru a avea șansa de a participa la această vacanță gratuită, doritorii trebuie să îndeplinească o singură condiție clară: să aibă minimum 18 ani.

Organizatorii nu au impus alte restricții privind componența echipelor. Cei interesați se pot înscrie împreună cu partenerul de viață, cu un părinte, cu propriul copil, cu un prieten apropiat sau chiar cu un vecin. Singurul criteriu este dorința de a împărtăși experiența unei vacanțe dedicate relaxării și deconectării.

Procesul de înscriere presupune două etape. În primul rând, participanții trebuie să realizeze un scurt videoclip pe care să îl publice pe platformele Instagram sau TikTok. În clip, aceștia trebuie să se prezinte și să explice ce ar însemna pentru ei o evadare de vară în stil finlandez, în regiunea Lakeland.

După publicarea materialului video, candidații trebuie să acceseze site-ul oficial al campaniei, ChillLikeaFinn.com, unde trebuie să completeze formularul standard de înscriere.

Perioada de depunere a candidaturilor este limitată, înscrierile urmând să se încheie oficial pe data de 29 martie 2026.