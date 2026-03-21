Echinocțiul de primăvară: momentul care ne influențează corpul și starea de spirit

Ziua în care ziua și noaptea devin egale nu este doar un fenomen astronomic, ci și un punct de cotitură pentru organismul uman. Echinocțiul de primăvară marchează tranziția spre un nou ritm biologic, iar schimbările de lumină și temperatură pot avea efecte directe asupra sănătății fizice și emoționale.

Ce este echinocțiul și de ce contează

Echinocțiul are loc de două ori pe an, primăvara și toamna, atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc, iar durata zilei este aproximativ egală cu cea a nopții. În emisfera nordică, echinocțiul de primăvară marchează începutul oficial al primăverii.

Dincolo de semnificația astronomică, acest moment este perceput ca un simbol al echilibrului și al reînnoirii — o perioadă în care natura revine la viață, iar organismul uman începe să se adapteze la mai multă lumină și energie.

Cum ne influențează sănătatea

Creșterea duratei zilei afectează direct ritmul circadian — „ceasul biologic” care reglează somnul, nivelul de energie și hormonii. Odată cu mai multă lumină naturală, organismul produce mai puțină melatonină (hormonul somnului) și mai multă serotonină, asociată cu starea de bine.

Totuși, această adaptare nu este întotdeauna ușoară. Mulți oameni pot resimți:

oboseală sau somnolență în timpul zilei,

dificultăți de concentrare,

schimbări de dispoziție,

sensibilitate crescută la stres.

Aceste simptome sunt frecvent asociate cu astenia de primăvară — o reacție normală a organismului la schimbarea sezonului.

Impactul asupra stilului de viață

Echinocțiul aduce și oportunități pentru resetarea rutinei zilnice. Specialiștii recomandă ajustarea treptată a programului de somn, creșterea timpului petrecut în aer liber și adoptarea unei alimentații mai ușoare, bogate în vitamine.

Activitatea fizică moderată și expunerea la lumină naturală pot contribui semnificativ la reglarea ritmului biologic și la îmbunătățirea stării generale.

Un nou început pentru corp și minte

Pentru mulți, echinocțiul de primăvară este mai mult decât o schimbare de sezon — este un moment de reflecție și de restart. De la curățenia de primăvară până la stabilirea unor obiective personale, această perioadă este asociată cu ideea de reînnoire.

Adaptarea la noul sezon poate dura câteva săptămâni, însă, cu mici ajustări în stilul de viață, organismul reușește să își regăsească echilibrul.