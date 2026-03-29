Jaf violent la marginea unui cimitir din Soroca: peste 10 mii de lei, un telefon mobil și carduri bancare

Un jaf comis în plină stradă, la marginea unui cimitir din Soroca, s-a încheiat cu pedepse dure pentru doi tineri care au bătut și jefuit un bărbat aflat în stare de ebrietate. Instanța a decis condamnarea acestora la ani de închisoare, după ce fapta a fost probată prin declarații, imagini video și expertize medico-legale.

Totul s-a întâmplat în seara zilei de 28 ianuarie 2026, în municipiul Soroca, în apropierea cimitirului de pe strada Vasile Stroescu. Potrivit materialelor din dosar, cei doi inculpați s-au întâlnit cu victima la un magazin, unde au consumat împreună băuturi alcoolice.

După ce s-au despărțit, cei doi l-au ajuns din urmă pe bărbat, care se deplasa spre domiciliu. Profitând de faptul că acesta era în stare de ebrietate și de întunericul de afară, l-au atras pe teritoriul cimitirului, unde l-au agresat fizic.

Loviturile aplicate au fost urmate de sustragerea bunurilor: peste 10 mii de lei, un telefon mobil, accesorii electronice și carduri bancare. Ulterior, unul dintre carduri a fost folosit pentru achiziții, chiar în aceeași seară. Prejudiciul total a fost estimat la peste 13 mii de lei.

Potrivit declarațiilor din dosar, victima a fost lovită și și-a pierdut cunoștința, fiind lăsată la pământ. La revenire, a constatat lipsa banilor și a bunurilor personale. Expertiza medico-legală a confirmat existența unei leziuni corporale, însă aceasta a fost calificată drept vătămare neînsemnată a integrității corporale.

Cazul a fost documentat printr-un set complex de probe:

înregistrări video din magazinele din zonă și de pe traseul parcurs de victime și inculpați;

declarații ale martorilor, inclusiv ale vânzătorilor și ale taximetristului care i-a transportat;

obiecte sustrase recuperate ulterior (telefon și cască Bluetooth);

date bancare care confirmă tranzacțiile efectuate cu cardul victimei.

Aceste elemente au confirmat că agresiunea și jaful au fost comise în comun și cu intenție.

Instanța a stabilit că fapta constituie jaf comis de două persoane, cu aplicarea violenței nepericuloase pentru viață sau sănătate. Pentru unul dintre inculpați, pedeapsa finală a fost de 5 ani de închisoare, iar pentru celălalt – 6 ani de închisoare, ambii urmând să execute pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis. În plus, fiecare a fost obligat să achite o amendă de 32.500 lei.

Instanța a ținut cont și de faptul că ambii aveau antecedente penale, iar unul dintre ei fusese eliberat recent din detenție. Deși victima nu a înaintat pretenții materiale sau morale în instanță, cazul scoate în evidență un tip de infracțiune frecvent: agresiunea oportunistă asupra persoanelor vulnerabile. Folosirea violenței în astfel de situații, chiar dacă nu produce leziuni grave, atrage consecințe penale severe, mai ales atunci când este comisă în grup și cu scop de profit.