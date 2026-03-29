Doi părinți s-au îmbătat și au lăsat copilul de o lună nesupravegheat

Un copil de doar o lună a fost lăsat fără supraveghere, în timp ce ambii părinți se aflau în stare de ebrietate – o situație care a ajuns în instanță și s-a soldat cu sancțiuni. Judecătoria Soroca, sediul Florești, a decis amendarea ambilor părinți pentru neîndeplinirea obligațiilor de îngrijire a minorului.

Cazul a avut loc la 28 februarie 2026, într-o localitate din raionul Florești. Poliția a intervenit după ce a fost semnalată o situație de neglijență față de un copil nou-născut. La fața locului, oamenii legii au constatat că ambii părinți se aflau în stare de ebrietate, iar copilul sugar era lăsat fără supraveghere.

Ulterior, agentul constatator a întocmit procese-verbale contravenționale pe numele fiecărui părinte, în baza art. 63 alin. (1) din Codul contravențional, care vizează neîndeplinirea obligațiilor de educare și îngrijire a copilului. Dosarele au fost transmise în instanță, unde judecătorii au analizat probele.

În cazul mamei, instanța a examinat cauza în lipsa acesteia, după ce a fost informată că se află internată în spital împreună cu copilul. În cazul tatălui, acesta s-a prezentat în fața instanței și a recunoscut fapta.

Judecătoria Soroca (sediul Florești) a stabilit că vinovăția ambilor părinți a fost demonstrată prin probele administrate. Instanța a concluzionat că aceștia nu și-au îndeplinit obligațiile legale față de copil, lăsându-l fără supraveghere într-un moment în care se aflau în stare de ebrietate.

Pentru fapta comisă, fiecare părinte a fost sancționat cu amendă în mărime de 6 unități convenționale, echivalentul a 300 de lei. De asemenea, instanța a precizat că aceștia pot achita jumătate din amendă dacă o plătesc în termen de trei zile lucrătoare de la comunicarea deciziei.

Cazul scoate în evidență consecințele legale ale neglijenței parentale, în special atunci când este vorba despre copii de vârstă foarte mică, care depind integral de îngrijirea adulților. Instanța a subliniat, prin decizie, că obligațiile de educare și supraveghere nu sunt opționale, iar ignorarea acestora atrage răspundere contravențională, chiar și în lipsa unor consecințe fizice imediate asupra copilului.

Hotărârile pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel Nord, în termen de 15 zile.