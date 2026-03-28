În acest weekend, în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, Republica Moldova trece la Ora de vară

Majoritatea țărilor europene, inlculsiv Republica Moldova, vor trece la ora de vară în acest weekend, în noaptea de 28 spre 29 martie 2026, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră, astfel că 03:00 va deveni ora 04:00.

Specialiștii afirmă că, această trecere poate afecta ceasul biologic intern, responsabil de reglarea alternanței somn-veghe, cunoscut drept ritm circadian. Or, trecerea la Ora de vară este mai grea decât trecerea la Ora de iarnă. Astfel, această modificare poate duce la apariția stării de oboseală, la dificultăți de concentrare și la probleme în trezirea de dimineață. În astfel de cazuri este recomandată ajustarea treptată a programului de somn, prin culcarea cu aproximativ 10-15 minute mai devreme, progresiv, în zilele premergătoare schimbării, precum și menținerea unei rutine corecte și a unei igiene adecvate a somnului.