Bătaie în drum pentru… vaci: un conflict rural a ajuns la amenzi de aproape trei mii de euro pentru o familie din Soroca

Un drum de țară, câteva vaci și o ceartă între consăteni au dus la un dosar penal în raionul Soroca. Un conflict aparent minor, izbucnit într-o după-amiază obișnuită, s-a transformat în violență și, în final, în condamnări în instanță.

Incidentul a avut loc astă toamnă într-un sat din raionul Soroca. Un bărbat conducea vacile spre casă, pe drumul pe care localnicii îl folosesc de ani de zile. În apropierea unei gospodării, a fost oprit de o femeie care i-a reproșat că animalele murdăresc zona. Discuția s-a aprins rapid. În scurt timp, în conflict a intervenit și soțul femeii, iar cei doi au început să-l lovească pe bărbat în plină stradă, în văzul altor oameni, până la leșin.

Victima a ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral și alte leziuni care au necesitat tratament timp de mai multe zile. Cazul scoate la iveală o problemă mai largă din mediul rural: lipsa unor soluții clare pentru situații aparent banale, dar repetate zilnic.

Martorii au confirmat că drumul pe care treceau vacile este singura rută disponibilă spre imaș. Totodată, neînțelegerile între vecini existau de mai mult timp, dar nu au fost niciodată soluționate prin dialog. Recent, în fața instanței, cei doi inculpați și-au recunoscut vina și au declarat că regretă cele întâmplate, explicând că au acționat sub impulsul furiei.

De cealaltă parte, victima, persoană cu dezabilități, a precizat că urmează să suporte în continuare cheltuieli pentru tratament și a lăsat deschisă posibilitatea de a cere despăgubiri în instanță civilă. Judecătorii au calificat fapta drept huliganism comis de două persoane, subliniind caracterul violent și public al acțiunilor. Ținând cont că inculpații nu aveau antecedente penale și au recunoscut fapta, instanța a aplicat o pedeapsă sub formă de amendă. Fiecare dintre cei doi a fost sancționat cu 28.500 de lei, fiind obligați și la achitarea cheltuielilor judiciare.

Cazul arată cât de repede poate scăpa de sub control un conflict cotidian. În lipsa dialogului și a unor soluții pașnice, chiar și cele mai simple neînțelegeri pot avea consecințe serioase. În satele unde oamenii împart aceleași drumuri, aceleași resurse și aceleași probleme, echilibrul depinde adesea de răbdare și comunicare.