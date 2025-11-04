Un sorocean inculpat de conducere în stare de ebrietate a accidentat automobilul judecătorului de caz și a fost condamnat la 9 luni de închisoare

Un caz neobișnuit a fost examinat recent de Judecătoria Soroca, unde un bărbat a încercat să-și influențeze propria cauză penală. Bărbatul, inculpat într-un dosar pentru conducere în stare de ebrietate, a decis să accidenteze intenționat automobilul judecătorului care îi examina dosarul – sperând că astfel îl va putea recuza și va obține o pedeapsă mai blândă, transmite tvrmoldova.md

Potrivit sentinței, la data de 20 martie 2025, bărbatul, aflat la volanul unui „Nissan Premiera” a lovit un „Mercedes” parcat regulamentar, automobil ce aparținea judecătorului Alexandru Zadorojniuc, cel care îi examina cauza.

A doua zi, în cadrul ședinței de judecată, Pegza Anatolie a depus cerere de recuzare a magistratului, invocând faptul că i-a accidentat mașina și considerând că, în aceste condiții, judecătorul „nu va putea fi obiectiv”.

Ulterior, inculpatul a recunoscut integral faptele și a declarat că a acționat cu intenția de a-l determina pe magistrat să se retragă din dosar. În fața instanței, acesta a spus că regretă acțiunile comise și că nu a conștientizat consecințele faptei sale, solicitând o pedeapsă mai ușoară sub formă de muncă neremunerată.

Judecătoria Soroca l-a găsit vinovat de comiterea infracțiunii de amestec în înfăptuirea justiţiei, stabilindu-i o pedeapsă de 9 luni de închisoare, la care s-a adăugat parțial pedeapsa anterioară.

În final, prin cumulul pedepselor, Pegza Anatolie a primit 10 luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip deschis și anularea dreptului de a conduce mijloace de transport.

Până la rămânerea definitivă a hotărârii, bărbatul va fi plasat în arest preventiv.

El a fost dat în căutare printr-o încheiere emisă de Judecătoria Soroca, sediul Central, la 24 octombrie 2025.

Sentința poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.


