O nouă investiție în zootehnie. Fermǎ modernă de lapte în raionul Florești

După opt ani de muncă în Marea Britanie, unde Vasile Budurin a activat în domeniul construcțiilor, el și soția sa, Emilia, au decis că este momentul să revină acasă. Întorși în satul Ștefănești, raionul Florești, cei doi au ales să transforme experiența și economiile adunate peste hotare într-un vis cu rădăcini solide – o fermă modernă de lapte, construită cu sprijinul Proiectului #AGGRI.

Prin compania GRANGE FARM S.R.L., familia Budurin implementează o investiție complexă ce va contribui la dezvoltarea și modernizarea sectorului zootehnic din nordul Republicii Moldova. Proiectul prevede construcția unui grajd nou, dotat cu echipamente performante din Polonia și Germania, și achiziția a 66 de vaci de rasă Holstein, recunoscută pentru productivitatea și calitatea laptelui.

Noua fermă va avea o capacitate totală de 120 de vaci de lapte și va fi echipată cu sisteme robotizate de muls și curățare, precum și cu tehnologii moderne care respectă standardele europene de bunăstare animală, biosecuritate și protecție a mediului.

Această investiție este realizată cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și World Bank Group Moldova, în cadrul eforturilor de susținere a fermierilor care aleg să revină și să investească acasă.