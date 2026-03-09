Voluntarii Centrului Pro-Viața Soroca au participat la un atelier despre prevenirea violenței / GALERIE FOTO

Tinerii din mai multe localități ale țării au participat la un atelier dedicat prevenirii violenței în bază de gen. Activitatea a avut loc pe 6 martie 2026, la Institutul Muncii din Chișinău.

Participanții au discutat despre ce înseamnă violența în bază de gen și cum poate fi prevenită. Tinerii au analizat situațiile dificile cu care se pot confrunta în astfel de cazuri și au vorbit despre barierele care îi împiedică uneori să ceară ajutor.

În cadrul atelierului, participanții au lucrat în echipe și au propus idei pentru mesaje și campanii de informare. Scopul a fost promovarea respectului, a egalității și a relațiilor bazate pe responsabilitate în rândul tinerilor.

La activitate au participat și reprezentanți ai Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor „Pro-Viața” din Soroca. Specialistul centrului și voluntarii au fost implicați activ în discuții și schimb de experiență cu alți tineri din țară.

1 de 5

Potrivit organizatorilor, astfel de întâlniri îi ajută pe tineri să înțeleagă mai bine problema violenței și să se implice în prevenirea ei în comunitățile din care fac parte.

Prin participarea la aceste activități, Centrul Pro-Viața Soroca continuă să încurajeze implicarea tinerilor în promovarea unui mediu sigur, bazat pe respect și egalitate.

Evenimentul a fost organizat de Centrul Național de Resurse în Servicii de Sănătate Prietenoase Tinerilor „Neovita” și AO „Sănătate pentru Tineri”, cu suportul UNICEF Moldova. Atelierul s-a desfășurat sub genericul „Vocile Tinerilor pentru Prevenția Violenței în Bază de Gen”, cu accent pe informare, dialog și acțiune.