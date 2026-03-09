În atenția copiilor din raioanele Soroca, Florești și Drochia: participă și tu la concursul „Săptămâna eficienței energetice în școala mea”

     Până pe data de 15 mai 2026, în Republica Moldova se desfășoară ediția a V-a a concursului de creație „Săptămâna eficienței energetice în școala mea”, la care sunt invitați să participe copii din toate raioanele, împărțiți pe două categorii de vârstă: 6-10 ani și 11-16 ani.

Acest concurs este o bună oportunitate de a transforma cunoștințele despre eficiența energetică și sursele regenerabile într-un proiect creativ, practic și inovator. Astfel,    participanții pot realiza campanii de informare, mesaje video, lecții deschise, eseuri, jocuri intelectuale, flashmob-uri sau alte activități care promovează un consum responsabil de energie.

IMPORTANT! Toți participanții vor primi diplome de participare, iar câștigătorii vor fi premiați în cadrul Săptămânii Energiei Durabile a Uniunii Europene, care va avea loc în perioada 8-14 iunie 2026


OdN
OdN
OdN fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

