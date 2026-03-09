119 medalii au câștigat vinurile moldovenești la concursul internațional MUNDUS VINI Spring Tasting 2026 din Germania

Vinurile din Republica Moldova continuă să se remarce pe scena internațională, obținând un total de 119 medalii la ediția de primăvară a prestigiosului concurs MUNDUS VINI Spring Tasting, desfășurat în orașul Neustadt an der Weinstraße, Germania. Potrivit organizatorilor, palmaresul vinurilor moldovenești include o medalie Grand Gold – cea mai înaltă distincție acordată în cadrul competiției pentru vinurile cu un profil excepțional, 75 de medalii de aur și 43 de medalii de argint, transmite moldpres.md

Participarea producătorilor din Republica Moldova a fost susținută de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), instituție care a facilitat prezența a 33 de vinării moldovenești la competiția internațională. Reprezentanții instituției subliniază că aceste rezultate contribuie la consolidarea vizibilității și reputației vinurilor moldovenești pe piața globală.

Concursul MUNDUS VINI este organizat de Meininger Verlag și este considerat unul dintre cele mai importante concursuri de vinuri la nivel mondial. În cadrul competiției, mii de mostre de vin sunt evaluate în orb de un juriu internațional format din oenologi, somelieri, comercianți și jurnaliști specializați în domeniul vitivinicol.

Evaluarea în sistem blind tasting garantează obiectivitatea procesului de jurizare, iar vinurile premiate sunt recunoscute pentru calitatea, complexitatea și caracterul lor distinct.

Sectorul vitivinicol rămâne una dintre cele mai importante ramuri ale economiei din Republica Moldova, iar exporturile de vin continuă să joace un rol semnificativ în promovarea produselor moldovenești pe piețele externe. În ultimii ani, industria vinului a înregistrat o evoluție constantă, atât în ceea ce privește valoarea exporturilor, cât și diversificarea piețelor de desfacere.

Potrivit datelor recente din sector, în anul 2024 exporturile de produse vitivinicole ale Republicii Moldova au atins un nivel record de peste 235 de milioane de dolari, ceea ce reprezintă cea mai mare valoare înregistrată în ultimul deceniu. Comparativ cu anul precedent, veniturile din exporturi au crescut cu aproximativ 22%, confirmând consolidarea poziției vinurilor moldovenești pe piața internațională.

În total, în 2024 au fost exportate aproximativ 144–145 de milioane de litri de vin și alte produse vitivinicole, livrate către 73 de țări din întreaga lume. O caracteristică importantă a evoluției recente este orientarea tot mai accentuată către vinurile îmbuteliate, care reprezintă peste 65% din exporturile totale și oferă o valoare adăugată mai mare pentru producători.

Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru vinurile moldovenești, aproximativ jumătate din exporturi fiind direcționate către piețele europene. În același timp, producătorii locali continuă să își extindă prezența pe piețe din America de Nord, Asia și alte regiuni, contribuind la creșterea vizibilității brandului „Wine of Moldova” la nivel global.

Datele pentru anul 2025 indică o evoluție mixtă a exporturilor. În primele șapte luni ale anului au fost exportate aproximativ 73,15 milioane de litri de vin, cu circa 12% mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent. Totuși, valoarea exporturilor a scăzut într-o proporție mult mai mică, ajungând la aproximativ 122,4 milioane de dolari, ceea ce reflectă orientarea sectorului către produse cu valoare mai mare și piețe premium.

În ansamblu, industria vitivinicolă moldovenească continuă să se dezvolte, fiind susținută atât de modernizarea producției, cât și de promovarea internațională a vinurilor autohtone. Rezultatele obținute în ultimii ani confirmă faptul că vinul rămâne unul dintre cele mai competitive produse de export ale Republicii Moldova și un important ambasador economic și cultural al țării pe plan internațional.