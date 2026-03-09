Dumitru Vartic, în concediu pentru studii: Cererea, semnată cu o zi înainte de moartea soției / VIDEO

De către
OdN
-
0
334

 Vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției, se află în concediu pentru studii din data de 2 martie, cu o zi înainte de tragedie. Declarația a fost făcută pentru TV8 de către președinta Consiliului, Nicoletta Moroșanu.

„Eu i-am semnat cererea lui de concediu cu o săptămână înainte, concediu pentru studii, dumnealui făcându-și studiile la Academia de Administrație Publică, și a solicitat concediu pentru studii, care exact din ziua de luni, 2 martie, intra în vigoare. Până pe data de 23 martie, el de fapt este în concediu”, a menționat președinta Consiliului Raional Hîncești.

Vizionați materialul integral pe tv8.md


  • ETICHETE
  • VC
Articolul precedent119 medalii au câștigat vinurile moldovenești la concursul internațional MUNDUS VINI Spring Tasting 2026 din Germania
Articolul următor„Hora tractoarelor”: eveniment în ajunul expoziției Moldagrotech Spring 2026
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.