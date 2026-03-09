Dumitru Vartic, în concediu pentru studii: Cererea, semnată cu o zi înainte de moartea soției / VIDEO

Vicepreședintele Consiliului Raional Hîncești, Dumitru Vartic, acuzat de violență în familie după moartea soției, se află în concediu pentru studii din data de 2 martie, cu o zi înainte de tragedie. Declarația a fost făcută pentru TV8 de către președinta Consiliului, Nicoletta Moroșanu.

„Eu i-am semnat cererea lui de concediu cu o săptămână înainte, concediu pentru studii, dumnealui făcându-și studiile la Academia de Administrație Publică, și a solicitat concediu pentru studii, care exact din ziua de luni, 2 martie, intra în vigoare. Până pe data de 23 martie, el de fapt este în concediu”, a menționat președinta Consiliului Raional Hîncești.

