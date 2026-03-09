„Hora tractoarelor”: eveniment în ajunul expoziției Moldagrotech Spring 2026

De către

Un eveniment inedit dedicat agriculturii a avut loc astăzi la Chișinău, unde zeci de maşini agricole au participat la „Hora tractoarelor”, o acțiune simbolică organizată în ajunul expoziției internaționale Moldagrotech (spring) 2026. Manifestarea a fost organizată de Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo, prin care organizatorii au dorit să evidențieze unitatea și dinamismul sectorului agricol din Republica Moldova, transmite moldpres.md

La acțiune au participat fermieri, producători, distribuitori de tehnică agricolă, precum și reprezentanți ai autorităților și ai mediului de afaceri.

Tractoarele au pornit în coloană din localitatea Stăuceni, iar la sosirea pe teritoriul Moldexpo au fost întâmpinate oficial de organizatori și partenerii expoziției.

Directoarea Moldexpo, Zinaida Popa, a declarat că evenimentul simbolizează solidaritatea comunității agricole și rolul important al tehnologiei în dezvoltarea sectorului.

„Hora Tractoarelor este mai mult decât un spectacol vizual. Este un simbol al unității fermierilor, al progresului și al respectului pentru munca pământului. Prin acest eveniment dorim să arătăm că agricultura modernă înseamnă tehnologie, cooperare și inovație”, a afirmat Zinaida Popa.

La eveniment a participat și Vasile Şarban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, care a subliniat importanța modernizării agriculturii și rolul expozițiilor de profil în promovarea tehnologiilor noi.

„Astfel de evenimente demonstrează că agricultura Republicii Moldova evoluează și se modernizează constant. Tehnica agricolă performantă și soluțiile inovatoare sunt esențiale pentru a crește productivitatea și competitivitatea fermierilor noștri”, a declarat Vasile Șarban.

Potrivit oficialului, expoziția Moldagrotech oferă fermierilor posibilitatea de a descoperi cele mai noi echipamente, tehnologii și soluții pentru dezvoltarea durabilă a sectorului agroindustrial.

Peste 100 de expozanți la Moldagrotech Spring 2026

Expoziția internațională specializată de mașini, echipamente și tehnologii pentru sectorul agricol Moldagrotech (spring) va avea loc în perioada 11–14 martie 2026 la Moldexpo și va reuni aproximativ 100 de participanți.

Expozanții provin din mai multe țări, printre care Italia, Letonia, Polonia, România, Turcia, Ucraina și Ungaria. Aproximativ 20% dintre companii participă pentru prima dată la eveniment.

Oferta expoziției include tehnică agricolă de ultimă generație, echipamente performante, inputuri pentru agricultură, tehnologii inovatoare și servicii dedicate dezvoltării sectorului agroindustrial.

În mod tradițional, evenimentul este însoțit de Târgul de puieți și material săditor, care va reuni circa 50 de participanți. În total, expoziția va aduna peste 150 de expozanți și parteneri.

Programul expoziției include AgroTechArena – o platformă dedicată prezentărilor de produse, demonstrațiilor interactive și testării tehnologiilor moderne. Vizitatorii vor putea vedea în acțiune drone inteligente, soluții digitale pentru agricultura de precizie și alte inovații tehnologice.

De asemenea, în cadrul expoziției vor avea loc demonstrații de utilaje agricole moderne în format test-drive, iar cele mai performante echipamente vor fi prezentate în concursul „Util pentru Moldova”, organizat cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Evenimentul prevede și conferința „Agrogenerația”, unde studenți ai Universitatea Tehnică a Moldovei vor prezenta lucrări despre tendințele și provocările actuale din agricultură.

Inaugurarea oficială a expoziției Moldagrotech Spring 2026 este programată pentru 11 martie, ora 11:00, la pavilionul nr. 2 al Centrului Internațional de Expoziții Moldexpo.