Primăvara, adusă în palme la Azilul „Acasă” din Bădiceni

Primăvara poate începe cu un fir alb și unul roșu, dar mai ales cu oameni care își deschid inimile unii către alții. Așa s-a întâmplat și în cadrul unei activități desfășurate alături de beneficiarii Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Vârstnice – Azilul „Acasă” din satul Bădiceni.

Participanții au confecționat mărțișoare cu propriile mâini, transformând materiale simple în mici simboluri ale primăverii. În timp ce lucrau, au depănat amintiri și au vorbit despre tradițiile de odinioară, despre legendele mărțișorului și despre semnificația acestuia – semn al renașterii naturii, al speranței și al legăturilor dintre oameni.

Momentul cel mai emoționant a venit atunci când mărțișoarele realizate au fost dăruite reciproc. Pentru mulți dintre vârstnici, gestul simplu de a oferi și de a primi a adus o bucurie sinceră, reflectată în priviri calde și zâmbete.

Activitatea a fost organizată în cadrul proiectului „Condiții decente de trai prin eficientizarea energetică a clădirilor Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoanele Vârstnice / Azilul „Acasă” din Bădiceni”, implementat de AO „Casa Speranțelor”, în parteneriat cu Agenția Teritorială de Asistență Socială Nord-Est, cu suportul financiar al Uniunii Europene în Republica Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate locale pentru eficiența energetică în servicii sociale”, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu Keystone Moldova și AO Fondul de Inovații Sociale din Moldova.

