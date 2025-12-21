Un conflict între o femeie și cumnatul ei la Șolcani a degenerat în violență penală

Un conflict izbucnit între membri ai aceleiași familii, chiar în fața unei grădinițe din raionul Soroca, a ajuns în instanță și s-a finalizat cu o condamnare pentru violență în familie. O femeie a fost sancționată penal după ce și-a agresat cumnatul, provocându-i leziuni corporale ușoare, într-un context tensionat generat de relații familiale deteriorate.

Potrivit sentinței recente a Judecătoriei Soroca, cazul vizează un conflict între: o femeie, soția unuia dintre frați și cumnatul acesteia, fratele soțului său.

Incidentul a avut loc pe fondul unor relații ostile mai vechi în cadrul familiei extinse, care includea soțul femeii, fratele acestuia, precum și mama celor doi frați. Toți participanții sunt membri ai aceleiași familii, fapt care a determinat încadrarea juridică a faptei drept violență în familie, conform legislației penale.

Fapta s-a produs la 22 septembrie 2025, în intervalul orelor 08:00–10:00, în preajma Grădiniței „Romanița” din satul Șolcani, raionul Soroca, într-un spațiu public frecventat de părinți și copii, în timpul orelor de dimineață. Conform materialelor dosarului, conflictul a pornit între cei doi frați – soțul inculpatei și partea vătămată – și s-a transformat într-o altercație fizică. În acest context, femeia, aflată la fața locului, s-a apropiat de cumnatul său și i-a aplicat o lovitură cu un recipient din sticlă în zona feței, urechii și gâtului.

Lovitura a dus la spargerea recipientului, iar cioburile au provocat plăgi tăiate și excoriații. Expertiza medico-legală a stabilit că leziunile constituie vătămare corporală ușoară, cu dereglarea sănătății.

Înainte de începerea cercetării judecătorești, inculpata a declarat că recunoaște integral faptele, solicitând examinarea cauzei în procedură simplificată. Aceasta a arătat că a acționat intenționat, pe fondul stării emoționale generate de conflictul dintre soțul său și fratele acestuia, exprimând regret față de cele întâmplate.

Partea vătămată – cumnatul inculpatei – a confirmat că prejudiciul material și moral a fost reparat, iar ulterior a depus cerere de retragere a acțiunii civile, menționând că nu mai are pretenții. Instanța a stabilit că fapta întrunește elementele infracțiunii de violență în familie, întrucât a fost comisă intenționat de un membru al familiei asupra altui membru al familiei, soldându-se cu vătămare corporală ușoară.

Ținând cont de: lipsa antecedentelor penale, recunoașterea vinovăției, împăcarea părților, existența a doi copii minori în întreținere, judecătorii au aplicat o pedeapsă neprivativă de libertate, stabilind 120 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității, cu monitorizarea Biroului de Probațiune Soroca. Totodată, inculpata a fost obligată să achite 760 de lei drept cheltuieli judiciare.

Cazul evidențiază modul în care conflictele familiale nerezolvate pot escalada rapid în violență, inclusiv în spații publice și în prezența copiilor. Instanța a subliniat necesitatea intervenției legale pentru a preveni repetarea unor astfel de fapte și pentru a restabili echilibrul social în cadrul familiei. Sentința poate fi contestată cu recurs la Curtea de Apel Nord, în termen de 15 zile.