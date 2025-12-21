A fost lansată licitația pentru construcția centralelor eoliene cu capacitatea de 170 MW, însoțite de baterii de stocare a energiei

Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW cu obligația instalării sistemelor de stocare a energiei de 44 MWh a fost lansată astăzi, odată cu publicarea anunțului în Monitorul oficial și pe pagina web oficială a Ministerului Energiei.

Această licitație marchează o premieră pentru Republica Moldova prin includerea componentei de stocare, cu scopul de a crește flexibilitatea, fiabilitatea sistemului energetic național și creșterea curbei de generare de energie electrică, informează energie.gov.md

Potențialii investitori vor putea solicita clarificări până la data de 1 februarie 2026, iar ofertele vor putea fi depuse între 16 februarie și 31 martie. Totodată, la data de 29 ianuarie 2026 va fi organizată conferința investitorilor, în cadrul căreia vor fi puse în discuție prevederile Documentației de licitație și a procedurii de licitație.

Se vor considera câștigătoare ofertele cu cel mai mic preț față de prețul plafon de 1,44 lei și nu depășesc capacitatea cumulativă de 170 MW. Centralele electrice vor fi construite în baza schemei de sprijin “preț fix/primă variabilă”.

Implementarea acestor licitații va contribui la creșterea ponderii energiei regenerabile cu 5,8% în atingerea obiectivului național de 30% energie din surse regenerabile până în anul 2030. Împreună cu prima licitație de 165 MW, energia eoliană va acoperi aproximativ 11,4% din acest obiectiv.

Se estimează că noile investiții vor determina reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu peste 1,4 milioane tone de CO₂, echivalentul emisiilor anuale produse de aproximativ 310.000 de autoturisme.