Victor Ponta: În 2030, Maia Sandu ar putea să-l înlocuiască pe Nicușor Dan la Președinția României

Fostul prim-ministru al României, Victor Ponta, a declarat că în anul 2030 Maia Sandu ar putea să-l înlocuiască pe Nicușor Dan în funcția de președinte al României. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate în care Ponta a vorbit despre mai multe scenarii politice analizate în culise încă din perioada 2023–2024, scrie independent.md.

Potrivit fostului premier, ideea pregătirii unui succesor pentru Nicușor Dan nu este una recentă. Acesta susține că și în anul precedent au existat variante discutate, însă nu a fost timp suficient pentru ca acestea să fie puse în practică.

„E foarte bine că îi pregătesc un înlocuitor. Și înlocuitorii au fost și anul trecut, doar că n-au apucat să îi pregătească. Dar cele două înlocuitoare, că e vorba de două doamne, sunt doamna Maia Sandu și doamna Kövesi, care probabil în 2030 îi vor lua locul lui Nicușor Dan. Dar nu au putut să îi ia anul trecut”, a declarat Victor Ponta.

Victor Ponta a menționat existența unui plan care prevedea candidatura Maiei Sandu:

„Acest scenariu în care Maia Sandu să fie adusă cu Ilie Bolojan prim-ministru a existat din 2023–2024. De altfel, au și o relație personală foarte apropiată și nu s-a putut pune în practică”, a afirmat fostul șef al Guvernului.

Totodată, Ponta a explicat motivele pentru care aceste variante nu au fost implementate la momentul respectiv. În cazul Maiei Sandu, dificultățile erau legate de situația politică din Republica Moldova, iar în cazul Laura Codruța Kövesi, de poziția sa profesională la nivel european.

„Doamna Kövesi și doamna Maia Sandu aveau probleme în Moldova, doamna Kövesi încă nu era hotărâtă să plece de la Bruxelles”, a spus Ponta.

În lipsa posibilității de a pune în practică aceste scenarii, fostul premier susține că a apărut o a treia variantă

: „Și a apărut soluția a treia, Nicușor Dan”, a conchis Victor Ponta.

Foto: newtv.md