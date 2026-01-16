Maia Sandu dă un imbold unionismului din Moldova? Cum declarația președintei a aprins spiritele și ce spun experții //ANALIZĂ

Declarația președintei Maia Sandu privind sprijinul pentru unirea Republicii Moldova cu România, în eventualitatea organizării unui referendum, a stârnit un val puternic de reacții și emoții: de la „nimic nou” până la cereri de demisie pentru trădare de țară.

Partenerii noștri, publicația online NewsMaker, au analizat ce impact ar putea avea această declarație asupra reputației politice a Maiei Sandu și asupra mișcării unioniste.

Declarație cu impact

Răspunzând pe 11 ianuarie la o întrebare a moderatorilor podcastului britanic „The Rest Is Politics” despre unirea Moldovei cu România, Maia Sandu a spus: „Dacă ar avea loc un referendum, aș vota pentru unirea cu România. Uitați-vă la ce se întâmplă astăzi. (…) Devine din ce în ce mai dificil pentru o țară mică precum Moldova să supraviețuiască ca democrație, ca stat suveran și, bineînțeles, să reziste Rusiei”.

Totodată, Sandu a menționat că, potrivit sondajelor, în prezent în Moldova nu există o majoritate a populației care să susțină unirea cu România. „În schimb, mulți susțin parcursul european. Acest obiectiv este realist și ne ajută să supraviețuim și să păstrăm democrația”, a adăugat Sandu.

Declarația Maiei Sandu despre unire a provocat un val de comentarii – atât critice, cât și laudative. Astfel, fostul deputat din partea partidului PAS, Vasile Șoimaru, a admis că președinta Sandu are toate șansele să devină al doilea Alexandru Ioan Cuza (primul conducător al Principatelor Unite ale Moldovei și Țării Românești). Sandu a fost susținută și de ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, care își încheie mandatul la sfârșitul lunii ianuarie: „Între statele noastre nu există un pod mai solid și mai indestructibil decât identitatea noastră românească”.

Cu critici dure la adresa declarației Maiei Sandu au venit Partidul Comuniștilor (PCRM) și Partidul Socialiștilor (PSRM). Socialiștii au cerut demisia președintei și au îndemnat Procuratura Generală și SIS să examineze declarația acesteia sub aspectul unor posibile semne de trădare de țară. Comuniștii au calificat declarațiile Maiei Sandu drept o încălcare a jurământului prezidențial și o depășire a atribuțiilor prevăzute de Constituția țării.

Totuși, declarația Maiei Sandu nu a nemulțumit doar opoziția pro-rusă. Activistul Vitalie Sprînceană s-a întrebat de ce puterea, în locul „fantomei unirii”, nu promovează proiecte de cooperare care să depășească limitele etnice, lingvistice sau religioase. Iar istoricul, fost reprezentant permanent al Republicii Moldova la ONU și Consiliul Europei, Alexei Tulbure, a remarcat că declarația Maiei Sandu despre unionism „ridică întrebări chiar și în rândul partenerilor externi ai Moldovei: «Noi oferim [Moldovei] miliarde pentru dezvoltare ca stat independent și suveran, iar ei visează la lichidarea acestuia – vor gândi europenii»”.

Președinta este unionistă?

De fapt, aceasta nu este prima declarație cu tentă unionistă a Maiei Sandu. Președinta nu și-a ascuns niciodată poziția privind unirea Republicii Moldova cu România. Încă din 2016, Sandu declara că ar vota „pentru” în cazul organizării unui referendum privind unirea. „Voi vota pentru unire (a Republicii Moldova cu România), dacă va fi organizat un referendum. De ce să nu ne gândim și la aspecte practice: un spațiu unic de telefonie mobilă, o singură lățime a ecartamentului feroviar”, spunea atunci Maia Sandu într-o emisiune la PRO TV Chișinău.

Este adevărat că, în 2016, Maia Sandu nu era încă președinta țării. Odată ajunsă în funcția de șef al statului, ea a adoptat o abordare mai rezervată, punând accent pe coeziunea societății și pe consolidarea consensului proeuropean. A făcut președinta un pas brusc spre dreapta? Experții sunt înclinați să creadă că nu. „Maia Sandu este consecventă în această privință și a răspuns mereu la fel la întrebarea despre unionism: atât în 2016, cât și în 2026. Faptul că a devenit președintă nu a făcut-o să înceteze să fie Sandu”, consideră doctorul în științe politice Angela Colațchi.

Politologul Ion Tăbîrță a menționat că declarația președintei reflectă „poziția sa civică” și nu ar trebui interpretată prin prisma unor sensuri ascunse. Totodată, experții consideră că această luare de poziție nu va avea un impact semnificativ asupra imaginii politice a Maiei Sandu, însă ar putea oferi un anumit impuls mișcării unioniste.

Unionismul așteaptă o renaștere?

La 10 ani după prima declarație a Maiei Sandu despre unire, s-a schimbat nu doar statutul ei, ci și nivelul de susținere a unionismului în societate. Acesta a crescut aproape de două ori. Dacă în 2016, în cazul unui referendum privind unirea cu România, „pentru” erau gata să voteze 15,6% dintre respondenți (sondaj BOM), în 2025 – deja 33,4%.

În același timp, creșterea popularității ideii de unire nu s-a reflectat și într-o consolidare a ratingului partidelor care promovează această agendă. Formațiunile unioniste rămân puțin atractive pentru electorat în Republica Moldova. Potrivit Angelei Colațchi, una dintre explicații este „discreditarea liderilor mișcării unioniste”. Totuși, după declarația Maiei Sandu, unionismul ar putea beneficia de un anumit impuls: „În 2026, un an fără alegeri naționale, partidele politice își vor reevalua ideile și viziunile. Anul 2026 va deveni anul ideilor, iar unioniștii au șansa să prindă valul”. Totuși, un simplu impuls nu este suficient. Experții consideră că, pentru o creștere reală, mișcarea unionistă are nevoie de un lider puternic.

După alegerile parlamentare din 2025, în Legislativ au revenit politicieni care promovează ideea unirii. Printre aceștia se numără și liderul partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, formațiune care a reușit să intre în parlament. Costiuc este un susținător consecvent al unirii Republicii Moldova cu România. Cu toate acestea, în campania electorală, partidul său nu a pus accent pe mesajul unionist, ci mai degrabă pe critica guvernării. Costiuc însuși se poziționează drept suveranist, trumpist și conservator. În general, printre unioniști există mulți susținători ai viziunilor conservatoare, la fel ca și în rândul partidelor pro-ruse. Totuși, a crede că unioniștii vor reuși să „atragă” de partea lor toți conservatorii, inclusiv pe cei pro-ruși, este naiv, consideră experții. „În cele din urmă, factorul geopolitic nu va dispărea. Unioniștii sunt, în principal, proeuropeni”, a remarcat Angela Colațchi.

Având în vedere caracterul proeuropean al unioniștilor, majoritatea dintre ei votează pentru PAS și pentru Maia Sandu. Atâta timp cât nu există premise pentru apariția unui alt lider puternic al mișcării unioniste, această situație va rămâne neschimbată, consideră experții.

Autor: Ecaterina Dubasova, NewsMaker.md