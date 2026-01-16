Dosarul nevinovăției lui Veaceslav Platon. „Manevre” la Curtea Supremă de Justiție

De către
OdN
-
0
50

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins crererea de accelerare a examinării cauzei procurorei Elena Ceruţa împotriva Consiliului Superior al Magistraturii, în care cere anularea a două hotărâri, care se referă la specializarea judecătorilor. Instanța a decis că, deși cauza a fost înregistrată cu 15 luni în urmă, „aceasta se află în faza de pregătire pentru dezbaterile judiciare” și nu ar fi fost încălcate termenele rezonabile.

De decizia pronunțată depinde și mersul examinării cauzei în care procurora suspendată este învinuită de eliberarea lui Veaceslav Platon, alături de fostul procuror general Alexandr Stoianoglo și acuzatorul Dumitru Răileanu. Ana Cucerescu, căreia i-a fost repartizată cauza, este unul dintre magistrații din instanța de fond desemnați, la sfârșitul lunii februarie 2024, să examineze cauzele trimise în judecată de Procuratura Anticorupție… CITIȚI materialul integral pe anticoruptie.md


Articolul precedentCondamnat la detențiune pe viață – un autoproclamat „apostol Mihail” a exploatat o familie timp de peste un deceniu
Articolul următorVictor Ponta: În 2030, Maia Sandu ar putea să-l înlocuiască pe Nicușor Dan la Președinția României
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.