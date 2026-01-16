Dosarul nevinovăției lui Veaceslav Platon. „Manevre” la Curtea Supremă de Justiție

Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins crererea de accelerare a examinării cauzei procurorei Elena Ceruţa împotriva Consiliului Superior al Magistraturii, în care cere anularea a două hotărâri, care se referă la specializarea judecătorilor. Instanța a decis că, deși cauza a fost înregistrată cu 15 luni în urmă, „aceasta se află în faza de pregătire pentru dezbaterile judiciare” și nu ar fi fost încălcate termenele rezonabile.

De decizia pronunțată depinde și mersul examinării cauzei în care procurora suspendată este învinuită de eliberarea lui Veaceslav Platon, alături de fostul procuror general Alexandr Stoianoglo și acuzatorul Dumitru Răileanu. Ana Cucerescu, căreia i-a fost repartizată cauza, este unul dintre magistrații din instanța de fond desemnați, la sfârșitul lunii februarie 2024, să examineze cauzele trimise în judecată de Procuratura Anticorupție… CITIȚI materialul integral pe anticoruptie.md