Un tânăr din Soroca reținut după ce polițiștii l-au prins cu droguri la Bălți/ VIDEO

Polițiștii din Bălți investighează cazul unui tânăr de 20 de ani, originar din Soroca, suspectat de implicare în circulația ilegală a drogurilor.

Tânărul a fost observat pe o stradă din municipiu, unde avea un comportament suspect. În urma verificărilor, oamenii legii au găsit asupra lui marijuana.

Pe parcursul documentării, suspectul a arătat și locurile unde ar fi ascuns alte opt pachețele cu droguri. Acestea erau plasate într-o fâșie forestieră din oraș.

Substanțele au fost ridicate și trimise la expertiză. Valoarea drogurilor scoase din circuit este estimată la peste 5 000 de lei.

Tânărul a fost reținut pentru 72 de ore. Pe acest caz a fost pornită urmărirea penală pentru circulația ilegală a drogurilor în scop de înstrăinare.