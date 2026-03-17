Tinerii din Drochia, învățați să spună „nu” drogurilor

Polițiștii din raionul Drochia continuă activitățile de informare și prevenire a consumului de droguri în rândul tinerilor, prin întâlniri desfășurate în instituțiile de învățământ.

În cadrul acestor sesiuni, oamenii legii au discutat deschis cu elevii și cadrele didactice despre riscurile majore asociate consumului de substanțe interzise, dar și despre consecințele acestuia asupra sănătății, viitorului și relațiilor sociale.

Dialogul direct a fost unul esențial, oferindu-le tinerilor oportunitatea de a adresa întrebări și de a înțelege mai bine pericolele la care se expun. Totodată, aceștia au fost încurajați să adopte un stil de viață sănătos, să ia decizii responsabile și să evite situațiile care i-ar putea pune în pericol.

Reprezentanții poliției subliniază că astfel de activități vor continua și în perioada următoare, accentul fiind pus pe prevenție și comunicare.


