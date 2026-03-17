Elevii clasei a VI-a „C” au redescoperit rolul marilor voievozi în istoria neamului

Astăzi, elevii clasei a VI-a „C”, ghidați de profesoara Olesea Cebotari, au participat la o activitate extracurriculară dedicată istoriei naționale, desfășurată în cadrul Decadei Memoriei și Recunoștinței. Genericul evenimentului – „Contribuția marilor voievozi români la desăvârșirea identității statale și de neam” – a pus în prim-plan personalități marcante care au influențat destinul poporului român.

Elevii au îmbinat informația istorică cu momente artistice și interactive, demonstrând nu doar cunoștințe solide, ci și implicare și creativitate. Activitatea a debutat cu un discurs al cadrului didactic, care a subliniat importanța cunoașterii trecutului și a respectului față de eroii care au apărat țara și valorile naționale.

Organizați în grupuri, elevii au prezentat trei figuri emblematice: Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și Mircea cel Bătrân. Fiecare grup a evidențiat momentele definitorii ale domniilor acestora – de la lupte și strategii militare, până la contribuții culturale și eforturi de consolidare a statului.

Activitatea a fost completată de un moment artistic, în care elevii au recitat poezii dedicate voievozilor și au interpretat cântecul „Cât trăim pe acest pământ”, aducând emoție și profunzime întregului eveniment. Prin scenete și dialoguri inspirate din istorie, aceștia au reușit să transforme lecția într-o experiență vie și memorabilă.

Un alt moment apreciat a fost cel interactiv, în care elevii au răspuns la întrebări legate de tematica abordată, consolidându-și cunoștințele într-un mod dinamic. Răspunsurile corecte au fost răsplătite cu aplauze și mici recompense, stimulând participarea activă.

